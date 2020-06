Nessuno come Audi, la ricarica velocissima delle e-tron 55 quattro e Sportback 55 quattro

VERONA – Centodieci chilometri di percorrenza elettrica in dieci minuti e tre quarti d'ora per un rifornimento completo. Sono i dati dell'autonomia delle Audi e-tron 55 quattro e Sportback 55 quattro grazie alle colonnine High Power Charging (Hpc) ed alla ricarica a corrente continua fino a 150 kW. La tecnologia per il “pieno” alla spina contribuisce al progressivo abbattimento di uno dei limiti della mobilità a zero emissioni.

I 45' necessari per una ricarica sono un primato: «Nessun competitor eguaglia la velocità dei Suv elettrici Audi», assicura il costruttore, che ha appena lanciato il progetto Artemis per sviluppare l'auto a batteria ad alta efficienza del futuro che dovrebbe essere pronta nel 2024. Non solo: «La regolarità della curva di ricarica è il riferimento della categoria», insistono da Ingolstadt, dove si trova il quartier generale del costruttore premium.

Con tre quarti d'ora di rifornimento i due modelli possono percorrere rispettivamente fino a 436 e 446 chilometri. In realtà, con la ricarica a 150 kW, basta mezz'ora per ricaricare le batterie tra il 5 e l'80%. Il passo in avanti è stato reso possibile da un più evoluto sistema di gestione termica. Infatti, chiarisce Audi, la potenza massima è solo uno dei parametri da tenere in considerazione, perché ciò che conta è «l’assorbimento d’energia per unità di tempo».

Le batterie delle due e-tron con fino a 408 cavalli di potenza e 664 Nm di coppia, la 55 quattro e la Sportback 55 quattro, sono in grado di accumulare 95 kWh, 86,5 dei quali sono effettivamente disponibili. Grazie a quattro circuiti separati per un totale di 40 metri e 22 litri di liquido refrigerante, il sistema di gestione termica assicura una temperatura ottimale, compresa sempre fra 25 ed i 35°C, in grado di assicurare non solo efficienza, ma anche di garantire una maggiore durata. In Europa, i clienti della casa dei Quattro Anelli beneficiano di un accesso semplificato (una sola scheda) ad una rete di circa 150.000 stazioni distribuiti in 25 paesi grazie all'Audi e-tron Charging Service.