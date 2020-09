Nissan EV-Care, una Leaf in prova per 48 ore e la wallbox in omaggio

L’elettrico fa per me o no? Nissan ti aiuta a scoprirlo con EV-Care il programma che dal prossimo I ottobre permetterà di provare la Leaf per 48 ore e capire, sulla propria pelle, se le auto alla spina sono una scelta coerente con le proprie esigenze attuali.

Per prenotare la prova, basta inoltrare la richiesta sul sito www.nissan.it, inserendo i propri dati, e attendere di essere richiamati da un operatore che provvederà a fissare le date per il ritiro della vettura presso il concessionario più vicino. In due giorni si possono scoprire molte cose che riguardano sia il prodotto sia il contesto. In alcune città italiane con le auto elettriche si può entrare nelle ZTL, i fermi del traffico non valgono e si parcheggia gratuitamente. Da provare inoltre l’esperienza della ricarica presso le colonnine oppure a casa.

Da provare anche la guida con un solo pedale sollevando l’acceleratore per rallentare la vettura. La Leaf è l’unica automobile che permette di farlo fino all’arresto con una funzione specifica che si chiama e-Pedal. Le impressioni più forti date dall’auto elettrica rimangono sicuramente la silenziosità e la prontezza di risposta al pedale dell’acceleratore. La nuova versione e+ dotata di una batteria da 62 kWh permette un’autonomia effettiva di 385 km e ha un motore da 160 kW per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 s.

Una volta provate queste cose, se si decide di procedere all’acquisto, il programma EV-Care regala al cliente la wallbox completa di installazione presso l’abitazione, il proprio box o nel garage condominiale. E a proposito di ricarica, Nissan mette a disposizione l’app Nissan Charge per individuare 9mila punti su tutto il territorio nazionale ed ha l’unica rete di concessionari provvista al 100% di punti di ricarica veloce che permettono di fare rifornimento 7 giorni su 7 a 35 centesimi al kWh, una tariffa più favorevole del 30% rispetto alla media.

Nissan mette a disposizione incentivi nazionali superiori a quelli di legge, con un contributo fino a 4mila euro invece di 2mila che portano il vantaggio a 12mila euro, in caso di rottamazione. In questo modo, una Leaf parte da 23.300 euro in caso di acquisto oppure si può versare un anticipo di 2.689 euro, pagare una rata da 159 euro per 24 mesi (inclusa assicurazione furto e incendio, massimo 20.000 km) e poi decidere se restituire la vettura o riscattarla con 20.474 euro.