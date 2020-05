Nissan Leaf, 10 anni a zero emissioni valgono 2,2 milioni di tonnellate di CO2 in meno

ROMA – Dieci anni a zero emissioni: la Nissan Leaf, la prima auto elettrica per il mercato di massa (470.000 esemplari in circolazione lungo le strade del mondo), ha già percorso 14 miliardi di chilometri. Il costruttore ha stimato il contributo del modello alla riduzione delle emissioni di CO2 in 2,2 milioni di tonnellate. Come riferimento si possono prendere le emissioni globali di anidride carbonica del 2018, pari a 428 milioni di tonnellate.

La macchina giapponese, come le altre elettriche, è anche a zero emissioni sonore, ad eccezione di quelle legate al rotolamento. Con la Nissan Leaf, ricorda il costruttore, ci si può spostare senza farsi sentire. Il modello si è reso tuttavia utile anche in questo periodo di lockdown perché le sue batterie sono servite per alimentare «le case di migliaia di persone nel mondo, tramite il Vehicle-to-Home». La vettura è un sistema energetico bidirezionale.

Nel senso che se la Leaf viene impiegata per gli spostamenti necessita di elettricità, ma grazie anche alla tecnologia “Vehicle-to-Grid” può restituirla. Le sue batterie diventano impianti di stoccaggio e garantiscono lo scambio di energia con la rete domestica e pubblica. I nuovi accumulatori della variante e+ della Nissan Leaf sono da 62 kWh e, su strada, assicurano un'autonomia fino a 385 chilometri calcolata nel ciclo di omologazione Wltp. Chi percorre 75 chilometri al giorno può limitarsi ad un rifornimento la settimana.

Per garantire la circolazione a emissioni zero, Nissan sta ampliando la rete di ricarica Fast Charge: presso ciascuna delle 83 concessionarie distribuite sul territorio nazionale verrà installato una specifica stazione. La rinnovata Leaf equipaggiata con il sistema ProPilot è in grado anche di parcheggiare da sola oltre che di procedere autonomamente in autostrada su una singola corsia. Altre innovative funzioni sono collegate all'applicazione NissanConnect Services. La nuova Nissan Leaf è a listino a partire dai 26.000 euro (incluso il bonus statale massimo di 6.000 euro e l'incentivo Nissan di 3.300 euro) della variante base con batteria da 40 kWh e 270 km di percorrenza. Per la e+ occorrono 5.200 euro in più.