Norme Euro 7, verso complessivo “ammorbidimento”. Stretta solo su particolato, CO2, NOx e polveri da gomme e freni

BRUXELLES - Le Case automobilistiche avrebbero riportato una importante vittoria nei confronti di Bruxelles ottenendo norme Euro 7 più “morbide” e quindi una pausa nell’inasprimento delle regole sulle emissioni inquinanti, eliminando in parte gli enormi costi di ricerca e per l’adeguamento del veicoli. Lo riferisce il magazine on-line www.politico.eu che ha preso visione della bozza relativa al documento finale sull’Euro 7 che verrà diffuso quasi certamente il 9 novembre. Se verrà confermato quanto compare nel progetto di legge ottenuto da Politico e riferito anche dal magazine britannico Autocar verranno fissati standard di emissioni per auto e veicoli commerciali allo stesso livello di quelli attualmente in vigore per le auto a benzina con l’Euro 6.

Attualmente - si legge nella bozza secondo www.politico.eu - è in atto «una pressione senza precedenti sulla catena di approvvigionamento automobilistico che solleva problemi di accessibilità ai consumatori, in un contesto generale di alta inflazione». Di conseguenza l’esecutivo dell’Ue ha affermato che si sta muovendo per «ridurre al minimo» i costi associati alla richiesta all’industria di sviluppare tecnologie di motori più puliti, dato che si è già vicini alla definizione dell’obbligo di vendita per auto e furgoni nuovi a zero emissioni a partire dal 2035, come parte della normativa separata sugli standard di CO2. Secondo queste anticipazioni le future norme Euro 7 amplieranno il mandato delle regole relative al particolato fine - comprese le particelle rilasciate da pneumatici e freni - e inquinanti come il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. E affronteranno anche il tema della durata della batteria nei modelli elettrificati ed elettrici.