Norvegia, effettuato volo cargo con aereo elettrico sperimentale. Ha percorso 160 km senza problemi

Un piccolo aereo elettrico ha effettuato giovedi il suo primo volo di prova per il trasporto merci, pilotato in condizioni reali tra gli aeroporti di Stavanger e Bergen, nel sud-ovest della Norvegia. Lo ha annunciato l'operatore pubblico norvegese di trasporto aereo Avinor. Gestito dalla filiale norvegese del vettore Bristow, l'aereo, un Alia costruito dall'americana Beta, ha percorso i 160 chilometri tra le due città in 55 minuti, simulando un volo di trasporto merci. «E la prima volta che si testa un aereo elettrico su una rotta cargo tra Stavanger e Bergen», ha dichiarato all'AFP Karianne Helland Strand, direttrice di Avinor. «Tutto è andato molto bene», ha aggiunto. L'obiettivo di questo volo di valutazione, effettuato in modalita visiva (senza strumenti), era quello di valutare l'integrazione nel traffico aereo e nelle infrastrutture aeroportuali a terra. Avviata ad agosto, la campagna di valutazione dovrebbe durare fino a gennaio 2026. Si svolge in stretta collaborazione con le autorità di regolamentazione norvegesi, in modo che, una volta certificata entro il 2028-2030, la tecnologia possa essere rapidamente implementata a livello commerciale. «E il primo test in condizioni reali» nelle mani di un operatore commerciale, ha spiegato all'AFP il pilota Jeremy Degagne.

Le batterie di bordo conferiscono al velivolo un'autonomia di 400 km, sufficiente per effettuare il viaggio di andata e ritorno Stavanger-Bergen senza ricarica, e funzionano sempre con un margine di riserva energetica. «Non provo l'ansia dell'autonomia», un sentimento diffuso tra gli utenti di mezzi di trasporto elettrici, ha testimoniato Jeremy Degagne. «Nella vostra auto elettrica, potreste pensare di poter percorrere altri dieci chilometri fino a una stazione di ricarica. Nell'aviazione, non lo fareste. Abbiamo gli stessi limiti energetici di un aereo normale», ha detto. Nell'agosto 2019, l'allora capo di Avinor, Dag Falk-Petersen, lui stesso pilota di aerei, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza nel sud della Norvegia a seguito di una perdita di potenza del motore mentre era ai comandi di un piccolo aereo elettrico. Ne lui ne la sua passeggera, una segretaria di Stato norvegese, erano rimasti feriti. Pioniera delle auto e delle barche elettriche, la Norvegia vuole essere anche un laboratorio per gli aerei a basse o zero emissioni. Con un contributo pari a quasi il 3% delle emissioni mondiali di anidride carbonica, il settore dell'aviazione e tra i piu difficili da decarbonizzare.