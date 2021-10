Papa Francesco benedice auto elettrica, porterà gruppo di giovani a COP26

CITTA DEL VATICANO - Papa Francesco oggi ha benedetto una vettura elettrica, chiamata Laudato sì, che un gruppo di giovani, autori del progetto ‘Emobi Road to Cop26’, guiderà fino a Glasgow dove, dal 1ø al 12 novembre, si svolgerà la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La macchina, spiegano all’Osservatore Romano, «è la nostra ambasciata mobile dell’ecologia integrale per far sentire la voce dei giovani e di coloro che rischiano emarginazioni ed esclusioni».

I giovani, polacchi, italiani e indonesiani, sono partiti dalla Polonia e per arrivare in Vaticano sono passati attraverso Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Ungheria, Croazia e Slovenia. Ora partono per Glasgow e attraverseranno Svizzera, Belgio, Francia e Regno Unito. Insomma, dicono, «abbiamo fatto un ‘pit stop’ con Papa Francesco per ripartire con il pieno di speranza». Lungo la strada, raccontano, «ci fermeremo a parlare con le autorità politiche che vorranno ascoltarci, con i rappresentanti delle organizzazioni non governative e con i nostri coetanei che vogliono promuovere progetti nello spirito della Laudato sì».