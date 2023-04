Parigi, traffico ultralimitato da gennaio 2024: mai i diesel. Nei feriali ammessi auto e furgoni solo se in classe Crit’Air 1

PARIGI - Nel confermare l’attuazione della zona a traffico limitato Zez (Zero emissioni zone) dal primo gennaio del 2024, il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha dettagliato gli step che precederanno il blocco degli accessi alla Capitale francese. Dal primo luglio scatterà la cosiddetta Fase 5 che impedirà l’accesso dal lunedì al venerdì con orario 8-20 alle auto e agli altri veicoli leggeri con vignetta Crit’Air non inferiore a 2 e omologazione Euro 5 per quelli diesel immatricolati dopo il gennaio 2011 e quelli a benzina almeno Euro 4 e immatricolati dopo il primo gennaio 2006. Le moto ammesse dovranno essere almeno Euro 3 e immatricolate dopo il primo gennaio 2007. Stesso obbligo della vignetta Crit’Air 2 per i veicoli pesanti e i bus che non godranno però dello stop ai controlli il sabato e la domenica. I diesel dovranno essere almeno e registrati dopo il primo gennaio 2014.

Questi ‘palettì saranno allentati per i modelli alimentati a benzina o gas, che potranno essere Euro 5 e immatricolati dopo il primo ottobre 2009. Il primo gennaio 2024 la Hidalgo farà scattare un ulteriore irrigidimento delle misure: indipendente da giorni della settimana, da orari e da tipo di veicolo tutti i diesel saranno banditi. Mezzi pesanti e bus potranno circolare solo se contrassegnati da vignetta Crit’Air 1 mentre le auto e furgoni saranno ammessi nella zona ZEZ limitatamente ai giorni feriali dalle 8 del mattino alle 20, soltanto se con vignetta Crit’Air 1 oltre che immatricolati dopo il primo gennaio 2011 e omologati almeno Euro 5. Infine le moto che il primo gennaio 2024 potranno circolare liberamente - come auto e furgoni - nei giorni festivi e fra le 20 e le 8 nei giorni feriali. Nei periodi di attivazione della Zez per circolare dovranno essere almeno Euro 4, e immatricolati dopo il primo gennaio 2007 per le moto e dopo il primo gennaio 2018 per i ciclomotori.