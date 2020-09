Pechino, in circolazione 350.000 auto elettriche. Su strada 6,5 mln di veicoli a motore che causano 45% inquinamento

PECHINO - Oltre 350.000 veicoli esclusivamente elettrici circolavano nella capitale cinese Pechino alla fine di agosto. Lo ha reso noto ieri l’Ufficio municipale per l’ecologia e l’ambiente. Tra queste vetture, 70.600 erano utilizzate per il trasporto pubblico, compresi 12.500 autobus, 4.500 camion per la raccolta dei rifiuti e 9.900 taxi. Secondo i dati ufficiali, lo scorso mese il numero di veicoli a motore in circolazione in città aveva raggiunto i 6,53 milioni. «Le fonti mobili di inquinamento atmosferico rappresentano il 45% della concentrazione di particolato PM 2,5, un agente fortemente inquinante, a Pechino», ha affermato Lian Aiping dell’Ufficio municipale per l’ecologia e l’ambiente. «I veicoli diesel e a benzina rappresentano rispettivamente il 32% e il 29% delle fonti mobili di inquinamento atmosferico». Secondo Lian, la capitale cinese adotterà una serie di politiche per incoraggiare l’uscita dalla circolazione delle vetture ad alte emissioni inquinanti e vietare a tali veicoli di entrare nelle strade principali della città.