Più materiali riciclati nelle auto. I ministri dell’ambiente dell’Ue discutono le strategie

Come si possono costruire automobili in modo più efficiente dal punto di vista delle risorse e utilizzarle alla fine della loro vita? I Ministri dell’Ambiente dell’Unione europea ne stanno discutendo a Bruxelles. La base del dibattito è una proposta della Commissione Europea di nuovi requisiti per la costruzione dei veicoli, al fine di aumentarne la riciclabilità. Ad esempio, vengono proposti requisiti di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità delle materie prime. La Commissione vuole anche che le auto siano progettate in modo tale che le parti possano essere facilmente rimosse e sostituite in futuro. È probabile, come riporta il sito interautonews.com, che la discussione sui possibili nuovi requisiti si trascini ancora per un po’. Si prevede che i Paesi dell’Ue concorderanno una posizione comune nei prossimi mesi. Su questa base si dovrà poi trovare un compromesso nei negoziati con il Parlamento europeo, prima che le nuove regole possano entrare in vigore.

“L’economia circolare è un fattore decisivo anche per l’industria automobilistica, al fine di aumentare la competitività e diventare più resistente alla crisi”, ha dichiarato il Ministro federale dell’Ambiente Steffi Lemke. Se i componenti vengono riutilizzati più frequentemente nella produzione di veicoli e si utilizzano più materiali riciclati nelle nuove auto, si risparmieranno nuovi materiali, si conserveranno le risorse e si ridurranno i costi, ha detto la politica verde. Nelle discussioni con i suoi colleghi dell’Ue, è favorevole a una percentuale minima di plastica riciclata. La plastica svolge un ruolo centrale nella produzione di automobili. L’organizzazione ambientalista Deutsche Umwelthilfe ha affermato che l’industria automobilistica ha molto da recuperare nell’ambito dell’economia circolare. Sono necessari requisiti ambiziosi e vincolanti per garantire che in futuro si consumino molte meno risorse e se ne riciclino di più, ha affermato il Direttore Generale federale Barbara Metz. “Tuttavia, nella bozza mancano misure per contrastare la tendenza verso veicoli sempre più grandi, per limitare le emissioni di CO2 nella produzione, specifiche per una buona riparabilità e incentivi per l’utilizzo di pezzi di ricambio usati”, ha criticato.

La produzione di veicoli è uno dei settori dell’economia che consuma più risorse. Secondo la Commissione Ue, ad esempio, l’industria automobilistica europea rappresenta il 19% della domanda dell’industria siderurgica dell’Ue (più di 7 milioni di tonnellate all’anno), il 10% del consumo totale di plastica (6 milioni di tonnellate all’anno) e una grande percentuale della domanda di alluminio (42% per tutti i veicoli, circa 2 milioni di tonnellate all’anno). Secondo la Commissione, la domanda di rame e di materie prime critiche aumenterà anche con il passaggio alla crescente integrazione dell’elettronica nei veicoli. L’Associazione tedesca dell’industria automobilistica (VDA) accoglie con favore la proposta della Commissione, ma ha anche una visione critica. Ad esempio, l’obiettivo della percentuale di plastica riciclata dovrebbe essere adattato a ciò che è tecnicamente fattibile. “Allo stesso modo, i requisiti per la rimozione obbligatoria dei componenti devono essere tecnicamente fattibili, appropriati e proporzionati”, ha dichiarato un portavoce.