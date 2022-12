Porsche, l’elettrico è ora: nuove la FE e la Taycan. Nel campionato “zero emission” elevate le ambizioni con la 99X della Gen3

FRANCIACORTA - Prima fra i sette costruttori e le undici scuderie impegnate in Formula E, Porsche ha presentato la monoposto Gen3 con la quale affronta la nona stagione del circuito elettrico che scatta a metà gennaio da Città del Messico. È un primo segnale della determinazione del costruttore di Stoccarda, il solo premium rimasto a rappresentare la Germania dopo gli addii di Audi, Bmw e Mercedes. «La scorsa stagione non abbiamo ottenuto tutto quello che avremmo voluto», ha ammesso al Porsche Experience Center di Franciacorta Thomas Laudenbach, numero uno del Motorsport di Zuffenhausen. «Corriamo per vincere gare e titolo: siamo Porsche e non siamo in Formula E solo per partecipare», ha precisato.

Fra meno di un mese a Valencia sono in programma i test ufficiali, che nemmeno gli ingegneri considerano indicativi per capire il livello di competitività raggiunto delle squadre con la nuova monoposto, che è più corta e più leggera nonostante i due motori (quello anteriore solo per la ricarica), ma allo stesso tempo anche più potente e, soprattutto, più efficiente: il 40% dell’energia necessaria per completare un ePrix verrà generato in gara. Il 14 gennaio a Città del Messico, al termine dell’evento inaugurale del nuovo campionato si conosceranno i nuovi equilibri. In febbraio sullo stesso circuito la Tag Heuer Porsche aveva ottenuto il primo e finora unico successo nel campionato. Più che altro un trionfo: oltre alla vittoria del confermato Pascal Wehrlein c’era stato anche il secondo posto di André Lotterer, ingaggiato in Formula E dalla Avalanche Andretti, cliente di Porsche, per la quale correrà invece nell’Endurance. Il team lo ha sostituito con Antonio Felix Da Costa, che il campionato lo ha già vinto sia a livello individuale sia a squadre. Come le altre monoposto Gen3, anche la Porsche 99x Electric ha 350 kW, 100 più di prima, pari a 476 cv. Misura 5,02 metri di lunghezza (180 millimetri in meno) ed è più bassa di 4 centimetri e più stretta di uno (1,7 metri). Pilota incluso, sulla bilancia arriva a 850 kg contro i 903 di prima. La capacità della batteria da 280 kg (un centinaio in meno rispetto alla Gen2), della quale la Formula E non ha rivelato i dettagli, è stata ridotta di circa il 20%.

Se il campionato elettrico a ruote scoperte è già una realtà, Porsche lavora ad una futura competizione elettrica a ruote coperte che potrebbe nascere attorno alla Gt4 e-Performance da 1.088 cv. In una corsa di mezz’ora ne potrebbe verosimilmente impiegare 612 facendo corrispondere le prestazioni a quelle della attuale 911 Gt3 Cup.

Il domani stradale è invece quello della prossima generazione della Macan, che sarà elettrica e che arriverà sul mercato entro l’estate del 2024. Il Suv compatto è la prima Porsche sviluppata sull’architettura a 800 Volt Premium Platform Electric condivisa con Audi che prevede la trazione integrale quanto quella posteriore (sarebbe una novità per la Macan). La potenza massima sarà di oltre 610 Cv (450 kW), mentre grazie alla batteria da un centinaio di kWh dovrebbe poter avvicinare i 600 km di autonomia.

Il costruttore ha annunciato anche un incremento della percorrenza per la Taycan, della quale lo scorso 7 novembre è stato prodotto l’esemplare numero 100.000. Si tratta di un 10% in più ottenuto con alcuni interventi di “ottimizzazione tecnica” che hanno portato la percorrenza massima della 4S a 512 chilometri con un singolo rifornimento. Il costruttore ha incrementato anche le capacità di alcune funzioni, in particolare per il parcheggio. Dallo scorso febbraio la gamma è stata ampliata con la declinazione Sport Turismo, che nella sua variante Turbo S da 761 cv con Overboost non solo raggiunge i 260 km/h di velocità massima, ma ha un’accelerazione da 0 a 100 orari di 2,8 secondi. Del resto costa anche poco meno di 197.000 euro e ha un’autonomia che avvicina i 460 chilometri. Con l’aggiornamento resta la sola variante sotto quota cinquecento.