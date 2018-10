Porsche Taycan, al via produzione nuova elettrica: ricarica da 100 km in 4 minuti. Il lancio nel 2019

ZUFFENHAUSEN - Porsche svela, entrando in fabbrica, la sua prima auto di serie 100% elettrica Taycan che si ispira al concept Mission E prevista per il debutto commerciale nel secondo semestre del 2019 e frutto di un programma che nel complesso prevede investimenti per sei miliardi di euro e 1.200 nuove assunzioni dedicate a quello modello, «Prevediamo che oltre il 50% dei modelli Porsche consegnati a partire dal 2025 sarà elettrificato - ha dichiarato Lutz Meschke, vice presidente del consiglio direttivo e membro del CdA responsabile dell'area finance e IT di Porsche - Si renderanno dunque necessari investimenti consistenti in aree quali lo sviluppo e la produzione, oltre che nella formazione del personale. Ciononostante rimane invariato il margine di profitto di almeno il 15%. Oltre ai processi efficienti, anche i ricavi dei prodotti e dei servizi digitali dovrebbero contribuire in modo crescente al nostro successo economico».

Un risultato che sarà raggiunto con interventi mirati, come la costruzione di uno “stabilimento all'interno dello stabilimento” per Taycan presso l'impianto principale di Zuffenhausen, una decisione che evidenzia come Porsche intenda discostarsi dal tradizionale principio della catena di montaggio unica sfruttando sistemi di trasporto senza conducente all'interno di un processo di produzione a flusso continuo. In questo modo, Porsche sarà in grado di abbinare i vantaggi della tradizionale produzione a flusso continuo alla flessibilità di un assemblaggio versatile operando secondo una logica intelligente, ecologica, snella.

Taycan è alimentata dall'innovativa tecnologia a 800 Volt, una scelta già operata per la 919 da competizione, poiché il livello di tensione svolge un ruolo fondamentale e influenza l'impostazione dell'intera trasmissione elettrica: dalla batteria alla configurazione dell'elettronica e agli elementi elettrici, fino alla capacità del processo di ricarica. Adottando un approccio pionieristico, Porsche ha sviluppato internamente specifici componenti adatti alla tecnologia a 800 Volt spingendosi ai limiti di ciò che era tecnicamente possibile anche per quanto riguarda a batteria agli ioni di litio raffreddata a liquido. Nel caso di Taycan l'architettura a 800 Volt consente alla batteria agli ioni di litio di ricaricarsi in soli quattro minuti, accumulando energia sufficiente a percorrere 100 chilometri (in base al ciclo NEDC). Poiché i processi di ricarica rapida richiedono sistemi di ricarica potenti.

Per questo Porsche E-Performance prevede un'infrastruttura completa di soluzioni di ricarica utilizzabili quando si è a casa oppure in viaggio. Con una capacità fino a 22 kW, Porsche Mobile Charger Connect è il modo più rapido e comodo per ricaricare la Taycan a casa, durante la notte. E sarà possibile effettuare la ricarica anche con la tecnologia a induzione. Nell'ambito della joint venture Ionity - di cui fa parte insieme a Audi, Bmw, Daimler e Ford - Porsche installerà in Europa 400 stazioni di ricarica rapida con una capacità pari a 350kW per ciascun punto di ricarica entro la fine del 2019.

Negli Stati Uniti, l'iniziativa Electrify America promossa dal Gruppo Volkswagen metterà a disposizione infrastrutture di ricarica (con capacità fino a 350 kW) presso 300 aree di servizio autostradali a partire dal 2019. In attesa del lancio della Taycan, previsto per il prossimo anno, Porsche ha inoltre in progetto di installare più di 2.000 punti di ricarica a corrente alternata presso diverse destinazioni di viaggio - ad esempio, gli alberghi - in circa 20 mercati diversi. I clienti potranno accedere alla rete di ricarica Porsche attraverso il servizio di ricarica Porsche. Si tratta di una soluzione estesa a livello europeo che consente l'accesso a numerose colonnine di ricarica di gestori diversi. Tutti i conteggi e gli aspetti di fatturazione verranno gestiti centralmente da Porsche.