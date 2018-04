Psa consegna 4 Citroen elettriche alla sindaca Raggi

ROMA - Sono state consegnate questa mattina le altre quattro auto a trazione elettrica che vanno a rinnovare l’autoparco di Roma Capitale. Le auto giunte in comodato d’uso gratuito attraverso un avviso pubblico, lanciato lo scorso settembre dal Campidoglio, ha portato alla fornitura di veicoli elettrici finalizzata a sostenere la mobilità eco-compatibile e il rispetto dell’ambiente. Stamattina sono state consegnate due Citroen C Zero e due Citroen Berlingo.

«Sono bellissime e importanti per la città, sono perfette come city car - ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in occasione della consegna in piazza del Campidoglio - Noi stiamo rinnovando la nostra flotta e progressivamente la trasformeremo. Il futuro della mobilità è elettrico. Da oggi ai nostri partner si aggiunge anche Citroen che ci aiuta a rinnovare la flotta dei veicoli di Roma Capitale. Stiamo lavorando sullo sharing elettrico e siamo fiduciosi di installare, entro il 2020, almeno 700 colonnine per la ricarica elettrica o anche di più. Vogliamo incentivare la modifica del parco auto che circola in città, questo è il futuro e i cittadini devono sapere che c’è un’amministrazione vicina e che vuole aiutarli da questo punto di vista».

Poi a chi le chiedeva se avesse provato a guidare una delle auto, Raggi ha risposto: «L’auto è automatica, dovrò fare un po’ di scuola guida, ma mi dicono sia facilissima da guidare». Alla consegna è intervenuto anche il direttore generale di Groupe Psa, Massimo Roserba, che ha sottolineato: «Con la giornata di oggi rinnoviamo il nostro appoggio alla sindaca e all’amministrazione. Ringraziamo ancora per la Formula E, un’indicazione di importante attenzione sul tema della mobilità sostenibile».