Renault E-Charge, con Enel X per la ricarica domestica facile. Collaborazione per accelerare verso transizione energetica

Una collaborazione con Enel x, per Renault che accelera verso la transizione energetica. Dalla collaborazione tra le due azienda nasce infatti ‘Renault E-charge Home’, ovvero il pacchetto di soluzioni di ricarica integrate e ‘tutto compreso’, sviluppate in partnership con Enel X allo scopo di rendere l’esperienza di ricarica domestica semplice e sicura. “Da oltre un decennio - ha commentato Eric Pasquier, Managing Director Renault Brand Italy & Country Head Italy - Renault si impegna per rendere la transizione verso la mobilità elettrica una scelta innovativa nella tecnologia, responsabile verso l’ambiente e semplice nell’acquisto e nell’assistenza.

Oggi abbiamo voluto far evolvere le soluzioni per la ricarica privata proposte ai nostri clienti, studiando con il nostro partner Enel X soluzioni integrate che includono consulenza personalizzata e servizi per un’esperienza di acquisto e di guida elettrica intuitiva e senza pensieri”. Con Renault E-Charge Home i clienti possono scegliere tra 3 diversi pacchetti che variano in base alla potenza della JuiceBox Pro Cellular di Enel X: E-Charge Home 3 con JuiceBox da 3,7 kW, E-Charge Home 7 con JuiceBox da 7,4 kW e E-Charge Home 22 con JuiceBox da 22 kW. La JuiceBox Pro Cellular di Enel X è la stazione di ricarica domestica intelligente, dotata di regolazione dinamica della potenza per evitare sovraccarichi della rete elettrica.

Grazie alla connessione WI-FI e Bluetooth è possibile pianificare e monitorare le operazioni di ricarica da remoto tramite l’app JuicePass di Enel X. Le soluzioni E-Charge Home includono poi numerosi servizi studiati con Enel X, dal sopralluogo a domicilio per verificare l’adeguatezza dell’impianto elettrico e la fornitura di energia elettrica, alla consulenza su eventuali interventi necessari, aumenti di potenza contrattuale, autorizzazioni condominiali, installazione della JuiceBox e collegamento al contatore elettrico.