Riciclo auto, Mercedes e TSR sfruttano la “miniera” dei veicoli a fine vita

Mercedes-Benz e l'azienda tedesca TSR Group GmbH & Co. KG specialista nel riciclo, hanno lanciato il progetto pilota 'Urban Mining' per lo sfruttamento orttimale delle risorse rappresentate da veicoli a fine vita. L'operazione punta a utilizzare strategicamente quella che viene definita la 'miniera urbana' di materie prime, perché rappresentata dalle auto e dai mezzi commerciali che circolano ogni giorno sulle nostre strade.

«La nostra visione di mobilità sostenibile ci impone di ridurre significativamente l'utilizzo di materie prime primarie nei nostri veicoli - ha spiegato Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG e direttore per la tecnica, lo sviluppo e l'approvvigionamento - La miniera urbana ci offre l'opportunità di mantenere materiali preziosi nel ciclo produttivo in modo efficiente in termini di risorse». «Insieme ai nostri partner, aumenteremo costantemente la percentuale di materie prime secondarie utilizzate nei prossimi anni, contribuendo così con il nostro know-how nella conservazione delle risorse e nella riduzione di CO2».

Questa operazione - di grande importanza per implementare l'economia circolare sostenibile che può derivare dallo sfruttamento dei veicoli a fine vita - rientra nella partnership che Mercedes-Benz e TSR hanno avviato, su questi temi, nel 2024. Insieme a TSR, Mercedes smantellerà, indipendentemente dalla marca. i veicoli fuori uso acquistati nella Germania nord occidentale. Verranno rimossi gli inquinanti classificati a norma di legge e i componenti di valore facilmente accessibili. I materiali saranno quindi trattati utilizzando un innovativo metodo di riciclo sviluppato dal Gruppo TSR. Materiali come acciaio, alluminio, plastica, rame e vetro saranno recuperati, selezionati per tipologia e quindi reintegrati nel ciclo produttivo tramite fornitori di materiali selezionati. Prevista a breve l'epertura del primo sito per la valorizzazione dei veicoli fuori uso.