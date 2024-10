Rocca: «Presto delibera proroga auto Euro 4 in Ztl. Segnali positivi, ma Ufficio ambiente sta valutando dati aria»

Sulla delibera di giunta per la proroga dell'ingresso dei veicoli euro 4 nella Ztl fascia verde di Roma per il 2025 «il nostro ufficio ambiente sta lavorando per valutare il piano della qualità dell'aria. Mi sembra che ci siano una serie di segnali positivi, e se tutto verrà confermato, nei prossimi giorni possiamo andare nella direzione della proroga. Siamo moderatamente ottimisti che questo avverrà nei prossimi giorni. Ma è un lavoro tecnico. L'errore a monte fu il piano aria siglato da Zingaretti: lì noi rischiamo la procedura di infrazione. Quindi adesso dobbiamo lavorare sui numeri e i dati per fare in modo che i nostri cittadini e le fasce più deboli non paghino un prezzo più alto. Tutto questo per arrivare alla proroga dei veicoli Euro 4». Lo ha detto presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine di un evento nella sede della giunta.