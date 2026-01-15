Roma, il 18 gennaio è la prima domenica ecologica del 2026. Ecco i veicoli interessati dal blocco e le categorie esentate dai divieti

Il 18 gennaio sarà la prima domenica ecologica del 2026 che prevede il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico all'interno nella zona Ztl 'Fascia Verde' dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. I veicoli interessati dal blocco e le categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti, compresi eventuali cambiamenti di orari a seconda delle necessità, saranno comunicati tramite specifica ordinanza consultabile sul sito del Comune di Roma così come la mappa delle aree interessate dal provvedimento.

Tra le deroghe del provvedimento rientrano i veicoli ibridi o elettrici, quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, le auto benzina Euro 6. Via libera anche ai motorini 4 tempi da Euro 2 in poi, alle moto 4 tempi Euro 3 e successive, ai mezzi sharing, a quelli al servizio delle persone con disabilità. Le prossime domeniche ecologiche sono previste il 22 febbraio e il 29 marzo.

L'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti ha voluto dedicare la giornata del 18 gennaio ai temi dell'agricoltura e dei suoi legami con la sostenibilità ambientale, l'economia circolare, le produzioni territoriali di qualità e a filiera corta, l'educazione alimentare e i progetti di solidarietà. In cinque piazze della città - Piazza dei Re di Roma, Piazza della Balduina, Largo Agosta, Piazza Santa Maria Liberatrice e Piazza Farnese -, dalle 9:30 alle 18, saranno allestiti stand istituzionali e di aziende agricole del territorio romano e si terranno incontri con biologi nutrizionisti, laboratori per bambini, degustazioni.

Un programma di eventi reso possibile dalla collaborazione con Cia - Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Coldiretti, Slow Food, gli Istituti Tecnici Agrari 'Emilio Sereni' e 'Giuseppe Garibaldi' e l'Enpab - Ente Nazionale Previdenza Assistenza Biologi. Il programma dettagliato è consultabile sulla pagina dedicata al 18 gennaio del sito: www.sabatoblu.roma.it