Roma, arriva “Lime”: nuova flotta di 1000 monopattini elettrici per mobilità ultimo miglio

ROMA - Una nuova flotta di monopattini elettrici arriva nella Capitale: si tratta di Lime, che oggi ha presentato insieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi ai Fori Imperiali i suoi primi mille mezzi di micromobilità che si vedranno sulle strade della città. All'evento anche l'assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese. I monopattini di Lime saranno disponibili all’inizio nel centro storico e nei quartieri Esquilino e San Giovanni. Dopo le prime due settimane l’area operativa verrà ampliata anche ai quartieri di Parioli/Pinciano, Flaminio, Trieste, Nomentano/Università, San Lorenzo, Prati, Garbatella/Ostiense."Lime - ha spiegato il rappresentante dell'azienda Alessio Raccagna - è leader mondiale del settore, è presente in oltre 100 città, 30 paesi e 5 continenti. A livello globale quello di Roma è il lancio più importante dell'anno, e porteremo qui la nostra esperienza.

Avremo del personale dedicato per far trovare ai romani i monopattini là dove servono grazie ai nostri algoritmi".Tutti i monopattini sono approfonditamente disinfettati sia nei magazzini sia quando vengono distribuiti nelle città. Per utilizzare Lime, gli utenti devono scaricare la app, individuare un monopattino sulla mappa, scannerizzare il codice QR sul monopattino e sbloccarlo con un tasto. Quando la corsa è completata, gli utenti seguono le istruzioni nell’app per terminare il noleggio e parcheggiare il veicolo responsabilmente. L’utilizzo di Lime costa 1€ al momento dello sblocco e ogni minuto aggiuntivo costerà 25 centesimi. Sono anche disponibili degli abbonamenti.Il Lime Week Pass consente sblocchi illimitati gratuiti (generalmente 1€ di risparmio a corsa) per 7 giorni consecutivi e costerà 2.99€.

Per gli utenti che utilizzeranno Lime in maniera più frequente ci saranno i Lime Monthly Passes cheßincluderanno lo sblocco gratuito per 30 minuti di corsa: 8 rides (19.99€), 25 rides (44.99€), 50 rides (79.99€), 100 rides (149.99€), quest’ultimo sarà utilizzabile per 3 mesi. "Stiamo assistendo a cambiamenti importanti nella propensione dei cittadini a utilizzare mezzi leggeri ed eco-sostenibili negli spostamenti quotidiani - ha commentato Calabrese - In questo contesto i monopattini elettrici in sharing rappresentano uno dei mezzi ideali per la mobilità ‘dell’ultimo miglio’, un’ottima soluzione per percorrere le distanze più brevi in integrazione con il trasporto pubblico per gli spostamenti più lunghi".