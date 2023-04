Roma, arrivano i nuovi varchi della Ztl Fascia verde: stop a tutti i veicoli più inquinanti entro il 2024

Cinquantuno nuovi varchi per la Zona a traffico limitato della Fascia verde, che copre il 16 per cento del territorio della Capitale, confina con l’anello ferroviario, e all’interno della quale sarà vietata la circolazione ai veicoli più inquinanti, in modo graduale da qui al 2024. L’installazione dei 51 nuovi varchi è stata avviata ieri e terminerà a fine ottobre.

L’operazione, accompagnata da segnaletica dedicata, renderà cogenti i divieti esistenti: le auto Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 a benzina e le auto Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 diesel non potranno più entrare nè essere parcheggiate all’interno del perimetro della nuova Ztl Fascia verde. Da novembre 2023 anche i diesel Euro 4 dovranno uscire dalla Ztl Fascia Verde e da novembre 2024 sarà il turno dei veicoli Euro 3 a benzina. I lavori, che saranno realizzati dall’agenzia capitolina Roma servizi per la mobilità, sono partiti con l’installazione dei varchi su via Tuscolana, angolo viale Palmiro Togliatti, e proseguiranno lungo l’asse di viale Togliatti, in direzione di via Casilina.