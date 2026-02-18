Roma, domenica 22 febbraio la quarta domenica ecologica. Blocco della circolazione nella zona ZTL 7,30 - 12,30 e dalle 16 alle 19

Il 22 febbraio sarà la quarta 'domenica ecologica' della stagione 2025-2026, come previsto dal calendario delle cinque domeniche di stop al traffico approvato dalla Giunta capitolina. Per tutti i veicoli a motore endotermico, con le deroghe indicate nell'ordinanza del Sindaco di Roma di prossima pubblicazione, sarà attivo il blocco della circolazione all'interno della zona ZTL 'Fascia Verde' dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. La rimodulazione degli orari interdittivi della fascia pomeridiana è stata necessaria per consentire un regolare afflusso degli spettatori della partita di calcio in programma allo stadio Olimpico alle 20,45. In questa giornata tornano protagonisti i cammini urbani. Grazie alla collaborazione tra Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale e FederTrek sono stati organizzati 4 cammini urbani che si svolgeranno dalle 9 alle 14.

Si tratta di percorsi tematici che attraversano diversi municipi con l'obiettivo di coniugare, attraverso la riscoperta della città a passo lento, ambiente, storia e socialità. «Anche in questa occasione abbiamo voluto legare la domenica ecologica con il tema del cammino urbano. Grazie alla collaborazione con Federtrek sono stati individuati percorsi tematici tra storia e natura per promuovere la riscoperta collettiva della città attraverso trekking urbani con l'obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del valore del camminare quale azione di cura della qualità dell'aria, ma anche di promozione di uno stile di vita sano», dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. L'ultima domenica ecologica è programmata per il 29 marzo.