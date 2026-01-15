RomaEst, nuova stazione di ricarica ad alta potenza per auto elettriche nel centro commerciale

Nuova stazione di ricarica ultraveloce dei veicoli elettrici al centro commerciale RomaEst, a Roma. L'avvio è annunciato da Klépierre Italia, leader europeo dei centri commerciali, ed Electra, società specializzata nella ricarica di e-car. Salgono così a 7 le stazioni di ricarica operative nei centri commerciali del portafoglio Klépierre in Italia: Porta di Roma, GrandEmilia (Modena), Shopville Le Gru (Grugliasco, Torino), Montebello (Pavia), Romagna Shopping Valley (Savignano sul Rubicone, Forlì-Cesena), Le Vele (Quartucciu Cagliari), e ora RomaEst; in totale saranno disponibili 40 punti di ricarica ultraveloce da 300kW, con 2 o 4 colonnine per stazione.

Sono già pianificate nuove installazioni per il 2026, con stazioni in arrivo presso Shopville Gran Reno (Bologna), Rossini Center (Pesaro) e Cavallino (Cavallino, Lecce), che introdurranno colonnine da 300 kW per un totale di 24 nuovi punti di ricarica, rafforzando il presidio nelle principali aree commerciali del Paese e garantendo standard omogenei di performance, accessibilità e qualità del servizio. La nuova stazione di RomaEst, dotata di infrastrutture di ultima generazione, permette di ricaricare l'auto fino all'80% in circa 20 minuti.