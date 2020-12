Scatola nera antismog su veicoli più inquinanti e km limitati. ​In Piemonte provvedimento alternativo al blocco della circolazione

TORINO - Anche in Piemonte i veicoli più inquinanti verranno dotati, su base volontaria, di una 'scatola nera' che conterà i chilometri che sarà possibile fare nelle zone dove si cerca di contenere le emissioni inquinanti, ovvero nei 37 comuni del Piemonte dove si applica il protocollo padano da ottobre a marzo. Il progetto, licenziato oggi nella Commissione Ambiente del Consiglio regionale, dopo il parere favorevole della Commissione Bilancio, prende spunto dalla Regione Lombardia capofila dell'iniziativa Move In, (MOnitoraggio dei VEicoli Inquinanti), un modo per salvare le auto fuori legge dalla rottamazione o dallo stop obbligato per sei mesi all'anno. In base alla classe di immatricolazione e all'alimentazione, per ogni categoria di veicolo viene assegnato un numero fisso di chilometri che si possono percorrere in un anno nei comuni aderenti all'accordo. Esauriti i chilometri concessi, non si potrà più utilizzare il mezzo in quei comuni, ma solo in quelli nei quali i divieti non sono in vigore. "Un'opportunità in più - rileva una nota della Regione - per chi non ha la possibilità di rottamare e sostituire i vecchi mezzi".