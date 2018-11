Seat presenta a Barcellona eXS, il monopattino elettrico per la micro-mobilità

BARCELLONA - Circoscrivere il brand Seat alla produzione di autovetture sarebbe limitante. Il marchio del Gruppo Volkswagen da tempo è uno dei massimi promotori di mobilità alternativa e connettività. Una volontà che si presenta pure sotto forma di nuove idee, ma soprattutto di nuovi veicoli per limitare le difficoltà del traffico e agevolare le dinamiche tipiche di chi si muove in città, la cui massima aspirazione è spostarsi rapidamente all’interno della giungla urbana. Una soluzione plausibile è quella dell’impiego dei monopattini.

Una scelta condivisa da Seat, che allo Smart City Expo World Congress di Barcellona ha presentato il nuovo eXS. Un modello di monopattino elettrico realizzato da Segway, che si basa sulla piattaforma della versione ES2 dell’azienda americana. Seat ha provveduto a customizzarlo secondo gli standard della Casa spagnola. Il monopattino è infatti dotato di luci a Led sia anteriori che posteriori, schermo LCD, cruise control e antifurto. Le due ruote sono da 8 pollici e la batteria non è collocata sulla base di eXS, bensì sul piantone del manubrio.

Quanto ad autonomia il monopattino Seat dovrebbe avere un range di circa 25 km, che salgono a 45 quando dotato di una seconda batteria. La velocità massima è di 25 km/h, che purtroppo non gli consente di circolare nel nostro Paese, per via dell’attuale normativa vigente. I primi ad averlo disponibile saranno i mercati di Spagna, Francia, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo. Sarà commercializzato a partire dal mese di dicembre al prezzo di 599 euro, ma i dipendenti Seat potranno godere di un’offerta dedicata.