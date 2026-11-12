Smog: a Roma il 15 novembre la prima domenica ecologica. Ecco tutte le info utili su chi può circolare

Tornano a Roma le domeniche ecologiche la prima delle quali sarà il prossimo 15 novembre. Anche quest'anno saranno in tutto cinque le domeniche ecologiche con il relativo blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella 'Fascia Verde', con le modalità che verranno indicate in una specifica ordinanza del Comune di Roma. Il provvedimento dispone la limitazione della circolazione a tutti i veicoli a motore endotermico nella zona ZTL «Fascia verde» nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

I veicoli interessati dal blocco e le categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti, compresi eventuali cambiamenti di orari a seconda delle necessità, saranno comunicati tramite specifica ordinanza del sindaco Gualtieri consultabile sul sito del Comune di Roma così come la mappa delle aree interessate dal provvedimento. Tra le deroghe del provvedimento rientrano i veicoli ibridi o elettrici, quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, le auto benzina Euro 6.

Via libera anche ai motorini 4 tempi da Euro 2 in poi, alle moto 4 tempi Euro 3 e successive, ai mezzi sharing, a quelli al servizio delle persone con disabilità. «Le domeniche ecologiche - ha ricordato il Campidoglio - istituite tra le misure mirate alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento atmosferico, hanno anche una importante funzione di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche ambientali. Con questo obiettivo, come già accaduto gli scorsi anni nelle giornate di stop al traffico saranno organizzati eventi tematici in diversi luoghi della città". In particolare l'assessorato capitolino all'Ambiente ha fatto sapere che, in occasione della prima giornata ecologica è previsto un evento cittadino che animerà piazza Risorgimento e via Ottaviano, in Prati, dalle 10 alle 18, con sette postazioni «e un programma di spettacoli e giochi per bambini con clown, trampolieri e giocolieri, musica, teatro e cabaret, ma anche spettacoli e laboratori di ecologia e riciclo». «Le domeniche ecologiche - ha sottolineato l'assessora all'Ambiente, Sabrina Alfonsi - sono provvedimenti che, oltre a concorrere alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento atmosferico, rappresentano anche un'importante occasione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e sulle azioni necessarie a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo.

Dopo le giornate dedicate al trekking urbano, il Sabato Blu e quella organizzata con il CAI nei parchi del Municipio V e in particolare nel nuovo parco di Centocelle, ritornano le domeniche ecologiche come grande evento di città con un programma di eventi per coinvolgere la cittadinanza su questi temi e offrire l'occasione di una giornata di riappropriazione collettiva dei luoghi con momenti di socialità e intrattenimento per ogni fascia d'età". Le altre domeniche programmate, come previsto dal calendario 2026-2027 approvato dalla Giunta capitolina, sono il 6 dicembre 2026, il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 21 marzo 2027. Le domeniche ecologiche tornano anche a Frosinone dove la prima in calendario è per il 22 novembre. Le date successive sono previste il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 7 marzo.