Smog: a Roma il 29 marzo la quinta e ultima domenica ecologica della stagione. Ecco tutte le info utili

Il 29 marzo a Roma è prevista la quinta domenica ecologica, l'ultima dall'avvio del calendario che è stato approvato dalla Giunta Capitolina per la stagione autunno inverno 2025-2026. Il provvedimento dispone la limitazione della circolazione a tutti i veicoli a motore endotermico nella zona ZTL «Fascia verde» nelle fasce orarie 7,30-12,30 e 16,30-20,30. I veicoli interessati dal blocco e le categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti, compresi eventuali cambiamenti di orari a seconda delle necessità, saranno comunicati tramite specifica ordinanza del sindaco Gualtieri consultabile sul sito del Comune di Roma così come la mappa delle aree interessate dal provvedimento. Tra le deroghe del provvedimento rientrano i veicoli ibridi o elettrici, quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, le auto benzina Euro 6. Via libera anche ai motorini 4 tempi da Euro 2 in poi, alle moto 4 tempi Euro 3 e successive, ai mezzi sharing, a quelli al servizio delle persone con disabilità.

L'elenco completo delle deroghe saranno contenute nell'ordinanza del sindaco che sarà pubblicata sul sito del Comune. In occasione della domenica ecologica, l'assessorato all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale apre le porte del Semenzaio di San Sisto. Una giornata dedicata alla mobilità lenta e alla scoperta del parco, arricchita da molte iniziative in programma: Mercati contadini, in collaborazione con Cia, Coldiretti,Confagricoltura, Legacoop, Slowfood; installazioni artistiche, laboratori per bambini in tema di sostenibilità ambientale; Show cooking antispreco. In programma anche tre visite guidate: «Il Clivo di Villa Celimontana e la fontana del fiume», dalle 10 alle 16; «Alla scoperta di San Sisto e delle Serre di Roma», dalle 10.15 alle 16.00 e «Il Vigneto di San Sisto», (ore 10.30 - 11.30 - 12.30).