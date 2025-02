Smog da bollino rosso in tutta l'Emilia-Romagna. Stop ai veicoli diesel Euro 5

Smog ancora da bollino rosso non solo nelle province emiliane, dove erano attive già da sabato le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ma anche in Romagna. Da domani e fino a mercoledì compreso in tutta la regione saranno in vigore limitazioni ulteriori, fra cui lo stop dei veicoli fino ai diesel Euro 5 compresi. Disposti anche l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi, il divieto di combustione all'aperto, di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo), il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.