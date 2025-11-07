Smog: a Roma il 9 novembre la prima domenica ecologica. Ecco tutte le deroghe e le info utili

Come negli anni scorsi per la stagione invernale 2025/26 sono state previste dalla giunta capitolina 5 domeniche ecologiche. Le prime due sono in programma il prossimo 9 novembre e il 7 dicembre. Le ulteriori tre date saranno fissate con un successivo atto della giunta capitolina e saranno programmate per il 2026. Il blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona Ztl «Fascia Verde» sarà attivo dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 20. La rimodulazione degli orari interdittivi nella fascia pomeridiana (che solitamente è dalle 16,30 alle 20,30) è stata decisa allo scopo di favorire un regolare afflusso e deflusso degli spettatori della partita di calcio in programma allo stadio Olimpico alle ore 18. Tutte le specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli interessati, alle categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti e alle eventuali variazioni di orari saranno comunicate nelle singole ordinanze relative a ciascuna data.

Tra le deroghe del provvedimento rientrano i veicoli ibridi o elettrici, quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, le auto benzina Euro 6. Via libera anche ai motorini 4 tempi da Euro 2 in poi, alle moto 4 tempi Euro 3 e successive, ai mezzi sharing, a quelli al servizio delle persone con disabilità. L'elenco completo delle deroghe è nell'ordinanza del sindaco pubblicata sul sito del Comune. A proposito di Fascia Verde, per quanto riguarda le limitazioni permanenti, da ricordare che è stata da poco rinnovata l'ordinanza che ferma, dal lunedì al sabato (h24), le auto a benzina fino a Euro 2, quelle diesel fino a Euro 3, moto-motorini e minicar Euro 0 e 1. Come di consueto anche quest'anno sono state organizzate tante manifestazioni di intrattenimento e di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e della salvaguardia ambientale.

«Anche quest'anno abbiamo voluto rendere le domeniche ecologiche occasioni di riscoperta della città libera dal traffico con un programma di eventi per tutte le fasce d'età. Significativa la scelta della location degli eventi del 9 novembre, un quadrante che è stato oggetto di un bellissimo intervento di rigenerazione urbana di spazi sottratti alle auto e trasformati in isole pedonali con nuove alberature e panchine come luoghi di socialità. Siamo convinti che le domeniche ecologiche possano essere, oltre che provvedimenti utili al miglioramento della qualità dell'aria che respiriamo, preziose occasioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sui temi ambientali», dichiara l'assessora Alfonsi.