Smog, salgono a 25 le città fuorilegge nel 2024. Frosinone e Milano maglia nera per Pm10

Peggiora nel 2024 la situazione dello smog nelle città italiane. Aumentano, infatti, a 25 (dai 18 del 2023) su 98 in totale, i centri urbani in cui sono stati superati i limiti giornalieri di polveri sottili Pm10. La rilevazione è stata fatta da 50 centraline. Al primo posto per inquinamento si conferma Frosinone che insieme con Milano sono maglie nere con 68 giorni di sforamenti, seguite da Verona con 66 e Vicenza con 64. È quanto emerge dal nuovo report di Legambiente, «Mal'Aria di città 2025», in cui si rileva che rispetto ai nuovi target europei al 2030 la situazione è ancora più critica: sarebbero fuorilegge il 71% delle città per il Pm10 e il 45% per l'No2 (biossido di azoto).

«Sforamenti registrati in più centraline nella stessa città - osserva Legambiente - sono il segno di un problema diffuso e strutturale in molte aree urbane». L'associazione ambientalista ricorda che «il 2030 è alle porte, servono scelte coraggiose ora. È fondamentale investire nella mobilità sostenibile, potenziando il trasporto pubblico e rendendo le città più vivibili, con spazi pedonali e ciclabili. Urgente anche intervenire su riscaldamento domestico e agricoltura, riducendo l'impatto degli allevamenti intensivi e integrando le politiche su clima, energia e qualità dell'aria».