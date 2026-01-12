Smog, torna l'allerta in Emilia: bollino rosso in quattro province. E a Torino scatta livello arancio, stop circolazione Euro 5 diesel

Torna l'allerta smog in Emilia-Romagna, col bollino rosso dell'Arpae che scatta per domani e dopodomani - 13 e 14 gennaio - in quattro province: Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara. In questi due giorni entra in vigore, tra le misure emergenziali, il divieto di circolazione dei veicoli diesel fino a euro 5. Gli sforamenti delle concentrazioni delle pm10 registrati e le previsioni meteorologiche confermano l'applicazione di ulteriori limitazioni al traffico, come previsto dal Piano Aria integrato regionale (Pair) messo a punto dalla Regione. Tra i divieti, la sosta dei mezzi con il motore acceso, l'utilizzo di biomasse legnose (legna, pellet, cippato, altro) per il riscaldamento domestico (sempre nel caso non siano l'unica fonte di riscaldamento domestico), qualsiasi forma di combustione all'aperto, vietato lo spargimento di liquami zootecnici.

Domani e mercoledì a Torino le misure di limitazione del traffico passeranno al livello arancio. I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell’aria per tre giorni consecutivi. Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni dalle 8 alle 19. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, che vedranno il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 dalle 8 alle 19. Con l’attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo ‘Move In’.