Sostenibilità e ricerca: avanti tutta con Mini e i giovani di SOS (School of Sustainability)

In occasione del lancio della Aceman, i vertici italiani del marchio MINI hanno presentato anche il “Design for the circular economy”, progetto focalizzato sulla rigenerazione dei rifiuti realizzato con gli studenti di SOS (School of Sustainability), scuola fondata nel 2015 che offre un programma post-laurea di 9 mesi per giovani progettisti di tutto il mondo impegnati nell’ambito dell’architettura e del design sostenibile. Nata nel 2021, la partnership MINI-SOS pone l’attenzione sui giovani, con riferimento alle tematiche di sostenibilità e ricerca.

Fine anno col botto in casa MINI. Proprio mentre il piano di decarbonizzazione avanza con la nuova Aceman elettrica, viene annunciato che nel 2025 arriverà anche una nuova MINI JCW con motore a benzina 2.000 turbo da 231 cv/380 Nm. Sarà disponibile in versione chiusa e cabrio, sempre a 3 porte, e sarà in grado, con cambio automatico doppia frizione 7 marce, di passare da 0 a 100 km/h in 6,1 e 6,2 secondi e di raggiungere velocità massime di 250 e 245 km/h. Elementi tipici saranno la griglia in nero lucido, i cerchi da 17 o 18 pollici, lo scarico centrale e, all’interno, sedili avvolgenti e volante specifico.

La MINI Aceman è già disponibile da novembre con un listino che parte da 32.100 euro per la entry level Essential. 37.320 euro è il prezzo dell’allestimento intermedio Classic, mentre si sale a 39.120 euro per la top di gamma Favoured. In un secondo momento è previsto l’arrivo della sportiva JCW (John Cooper Works), più potente e più prestazionale, proposta a 41.000 euro. La JCW si distinguerà anche per dettagli esterni (calandra, forma luminosa dei fari, passaruota, spoiler), per l’assetto più basso e rigido e l’utilizzo massiccio delle tinte rosso e nero.