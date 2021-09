Stellantis, Ginevra Elkann: «Lingotto, da cuore pulsante dell’industria a meraviglioso giardino». John: «Impegni su Torino confermati»

TORINO - «Il Lingotto, luogo magico e simbolico, è sempre stato luogo d’incontro delle menti e cuore pulsante dell’industria italiana, diventa un giardino, un meraviglioso giardino pensile, dove la pista torna a vivere per le auto elettriche». Così Ginevra Elkann, presidente della Pinacoteca Agnelli, presentando il progetto di trasformazione del tetto del Lingotto, ex stabilimento produttivo Fiat (gruppo Stellantis),in un giardino pensile.

«Oggi nasce un luogo che legato alle passioni di mio nonno, Giovanni Agnelli, l’arte, l’automobile e l’ambiente», ha aggiunto Ginevra sottolineando che «la trasformazione del Lingotto sarà guidata da una protagonista, la Fiat 500, simbolo della ripresa e della rinascita in Italia e Casa 500 sarà un museo dedicato al simbolo del Made in Italy, una icona di stile e design,ripercorrendo la sua metamorfosi attraverso tre generazioni», ha concluso.

Con il giardino pensile del Lingotto e gli investimenti fatti da Stellantis a Mirafiori la famiglia Agnelli-Elkann ribadisce il suo impegno verso la città di Torino. Lo ha affermato il presidente di Stellantis, John Elkann. ‘Oggi consegniamo ai torinesi il più alto ed esteso giardino pensile d’Europa e il nuovo museo dedicato alla 500 - l’ auto più amata nella storia della Fiat; l’iconico modello che ha reso per la prima volta tanti italiani proprietari di un’ auto, ambasciatrice dell’Italia nel mondo. Un ulteriore tributo alla città e alla sua comunita«, ha detto Elkann, spiegando che ‘ilLingotto custodirà l’eredità della 500 e la storia dell’incredibile viaggio che ha percorso finora; ma il viaggio della 500 continua ancora oggi, da Torino, dove viene prodotto il modello full-electric, nel nostro stabilimento di Mirafiori, a pochi chilometri da quì. E proprio a Mirafiori, ha ricordato Elkann, ‘Stellantis ha investito 2 miliardi di euro per produrre auto full-electric e ibride e realizzare progetti innovativi come ad esempio l’infrastruttura di ricarica smart-grid: un chiaro e importante segnale di fiducia non solo per le donne e uomini che ci lavorano, ma per l’intero distretto automobilistico della citta».In aggiunta a questi investimenti, ha concluso Elkann, ‘la mia famiglia continua a sostenere un numero di significanti iniziative che riflettono i nostri impegni in ambito sociale, e soprattutto educativo».