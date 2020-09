Tesla, l'elettrica più veloce e potente mai prodotta. Intanto Musk fa causa a Tramp per i dazi cinesi

SAN FRANCISCO - Tesla contro l’amministrazione Trump e i suoi dazi sulla Cina. Il colosso delle auto elettriche di Elon Musk fa causa all’amministrazione e al suo rappresentante per il commercio estero sulle tariffe all’import di componenti importati dalla Cina. Nell’azione legale presentata alla Us Court of International Trade di New York, e punta a ottenere un ordine che dichiari i dazi fuori legge e le restituisca, con gli interessi, quanto già pagato. Nel mirino di Tesla ci sono le cosiddette List 3 e List 4. La prima è entrata in vigore nel 2018 e stabilisce dazi al 25% su 200 miliardi di import dalla Cina.

La seconda è invece scattata nel 2019 e prevede tariffe al 7,5% su 120 miliardi di importazioni cinesi. Tutte e due le liste includono centinaia di prodotti specifici, che vanno dai materiali grezzi ai componenti elettronici. E al momento non è chiaro a cosa faccia precisamente riferimento Tesla. L’imposizione delle «List 3 e List 4 è stata arbitraria e capricciosa con il rappresentate per il commercio estero che non ha concesso l’opportunità per commentare e non ha considerato rilevanti fattori nella sua decisione», affermano i legali di Tesla. L’azione legale arriva mentre Elon Musk stupisce nuovamente tutti gli analisti e annuncia una vettura elettrica interamente autonoma a 25.000 dollari in tre anni.

Un obiettivo perseguibile solo a fronte di un taglio drastico dei costi delle batterie, ancora troppo elevati. Musk però ostenta sicurezza: stimando che le consegne di Tesla aumenteranno quest’anno del 30-40% rispetto allo scorso, il miliardario visionario si dice fiducioso «nel fatto Tesla riuscirà a produrre una vettura elettrica completamente autonoma da 25.000 dollari». E spiega: «intendiamo rendere il prezzo di mercato della vettura e delle sue vetture in generale il più competitivo possibile a patto che la società non perda soldi».

Intanto Musk presenta l'auto elettrica di seria più potente e veloce mai prodotta, la Model S Plaid. La si era vista girare come prototipo, ma ora si sa che entro la fine del 2021 sarà ufficialmente in vendita e si può già ordinare. Si tratta della Tesla Model S Plaid, la vettura della Casa di Palo Alto più potente di sempre, dotata di ben 1.100 cv. L’auto, con autonomia di oltre 836 km, sarà in grado di scattare da 0 a 100 in meno di 2” e toccherà una velocità massima di 200 miglia orarie, pari a oltre 320 km/h. Portata a Laguna Seca, dove aveva un conto aperto con la Lucid Air, fresca detentrice del primato sul giro, la Model S Plaid ha riconquistato la leadership fermando i cronometri a 1’30”3. Con evidente orgoglio, Musk ha tenuto a sottolineare che si tratta della stradale più veloce di sempre a girare sul famoso circuito californiano. Il prezzo? 139.900 dollari, al cambio 119.750 €.