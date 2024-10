Toyota, il Ceo Europa Nakata: «Investiamo su idrogeno, sarà pilastro mobilità futuro»

Toyota "investe molto sull'idrogeno" perché ritiene che "l'idrogeno e i carburanti carbon neutral siano una delle soluzioni più importanti per raggiungere la neutralità del carbonio". Lo ha detto Yoshihiro Nakata, president e Ceo di Toyota Europe, intervenendo durante il convegno Quattroruote Next, in corso a Milano. Il manager ha ricordato che il gruppo guarda alle attività legate al motorsport per "studiare e sviluppare nuove tecnologie, in modo da poterle poi trasferire alla produzione di massa con un approccio più agile ed efficiente dal punto di vista delle emissioni". In futuro, ha spiegato Yoshihiro Nakata, "l'idrogeno sarà uno dei principali pilastri della mobilità".