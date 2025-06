Nella Ue emissioni medie CO2 salgono nel 2024 a 185,4 g/km (+4,5 g). Veicoli commerciali e diminuzione vendite auto EV la causa

Secondo i nuovi dati provvisori pubblicati oggi dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (Aea) che è un organismo diretto dell'Unione, dopo una riduzione costante e significativa dal 2020 al 2023, nel 2024 le emissioni medie di anidride carbonica (CO2) delle auto nuove immatricolate in Europa sono leggermente aumentate. Le statistiche, elaborate su informazioni fornite dai Paesi europei, mostrano che nel 2024 sono state immatricolate 10,7 milioni di nuove auto nell'Ue, in Norvegia e in Islanda, lo stesso numero del 2023. Circa il 22% di queste nuove immatricolazioni riguardava veicoli elettrici, sia completamente elettrici che ibridi plug-in. In dettaglio le emissioni medie di CO2 della flotta di autovetture sono state di 106,8 g/km (erano state di 106,4 g nel 2023) con una quota di modelli completamenti elettrici del 14,5% a fronte del 15,5% nell'anno precedente.

L'Agenzia Europea dell'Ambiente sottolinea che la quota di auto elettriche ibride plug-in registrata nel 2024 è stata del 7,2% anch'essa in calo rispetto all'8,1% del 2023. La quota di auto a batteria (Bev) è dunque diminuita di circa 1 punto percentuale rispetto al 2023. E questa - assieme all'aumento più significativo delle emissioni dei veicoli commerciali - è la causa principale dell'aumento osservato delle emissioni medie a 185,4 g/km di CO2, in aumento di 4,5 g rispetto al 2023. In dettaglio nel 2024, sono stati immatricolati nella Ue, allargata a Norvegia e Islanda, 1,3 milioni di nuovi furgoni cioè il 9% in più rispetto al 2023. A livello europeo la quota di furgoni elettrici nella flotta nel 2024 è però diminuita dall'8,3% nel 2023 al 6,4%. L'impatto dei furgoni elettrici è basso a livello dell'Unione, perché più della metà di quelli completamente a batteria è stata immatricolata in Francia, Germania e Paesi Bassi. La quota più elevata di furgoni elettrici è stata registrata in Norvegia (30%), Svezia (21%) e Danimarca (18%).