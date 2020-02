Volkswagen accelera sull'elettrificazione a 360°. Con E.On per ricariche ultrarapide: 15 minuti per 200 km

WOLFSBURG – Sull'elettrificazione Volkswagen accelera in ogni senso. Anche sui tempi del rifornimento dell'energia per il quale sono stati annunciati 15 minuti per circa 200 km di autonomia. La divisione Components del gruppo tedesco ha annunciato un'intesa con la E.On, la multinazionale dell'energia il cui quartier generale si trova a Essen, in Germania.

Le due società, rappresentate dal numero uno di Wolkswagen Group Components Thomas Schmall e da Karsten Wildberger, membro del CdA di E.On, hanno presentato il prototipo di una nuova stazione di ricarica, la E.On drive Booster. Si tratta di una soluzione anticipata come “flessibile” e “ultrarapida”. E non solo: «Grazie all’integrazione di un sistema a batteria – si legge in una nota - sarà possibile installare stazioni di questo tipo quasi ovunque e a un costo significativamente inferiore, senza interventi di ingegneria civile o di connessione alla rete elettrica».

L'infrastruttura di ricarica è strategica a supporto della diffusione delle auto a batteria, che tutti i costruttori devono cominciare a vendere con volumi importanti per limitare l'impatto delle sanzioni previste a livello europeo per gli sforamenti dei limiti sulle emissioni. La stessa Germania ha dovuto accantonare anzitempo il sogno del milione di auto elettriche profetizzato nel 2008 dalla cancelliera Angela Merkel per il 2020: finora sono 220.000. Lo stesso vale per i punti di ricarica: 100.000 quelli immaginati, poco più di 22.000 quelli funzionanti.

La società energetica ha fatto sapere che il nuovo sistema ha riscontrato un «particolare interesse da parte delle utility municipali, delle autorità locali, dei gestori di stazioni di rifornimento e aree di servizio». Con questa soluzione è possibile elettrificare anche i parcheggi di negozi o di aziende. Per le nuove stazioni “plug & play” sono sufficienti posa, connessione e configurazione online. Il sistema ultrarapido può servire due auto con una potenza fino a 150 kilowatt. L'accumulatore interno viene alimentato tramite una connessione convenzionale da 16 - 63 ampere. La E.On ha garantito l'impiego esclusivo di energia pulita. Aggiornamenti, manutenzione da remoto e fatturazione verranno gestiti attraverso una piattaforma centralizzata. I primi test autostradali approfonditi verranno eseguiti a partire dalla seconda metà dell'anno in sei stazioni di servizio tedesche.