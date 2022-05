Volkswagen, prima fabbrica di batterie in Spagna. Costruita vicino Valencia, operativa dal 2026

MADRID - La prima fabbrica di batterie per auto elettriche di Spagna sarà del gruppo Volkswagen e diventerà operativa a Sagunto, vicino a Valencia, a partire dal 2026: è quanto annunciato nella presentazione del progetto, a cui hanno partecipato il premier del Paese iberico, Pedro Sánchez, e alti rappresentanti della casa automobilistica tedesca. L’idea è quella di creare «un ecosistema completo» che preveda la connessione della nuova fabbrica con i due stabilimenti in cui si producono auto del gruppo Volskwagen spagnoli (situati in Catalogna e in Navarra), per dar vita a veicoli elettrici «compatti». Il gruppo e il governo spagnolo, che punta a cofinanziare il progetto con fondi europei, intendono creare 3.000 posti di lavoro diretti. «Vogliamo guidare processi produttivi che facciano della Spagna un Paese all’avanguardia», ha affermato Sánchez. «Abbiamo una visione condivisa: far diventare la Spagna un hub europeo della mobilità elettrica», ha indicato da parte sua il CEO del gruppo Volkswagen, Herbert Diess.