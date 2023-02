Zero emissioni per le consegne Fercam a Roma con il nuovo Renault D 16 E-Tech

Parte la missione consegna merci a zero emissioni a Roma della società di spedizioni Fercam con il primo Renault Trucks D 16 E-Tech entrato a far parte della sua flotta, un camion 100% elettrico da 16 tonnellate che l’operatore di logistica impiegherà tra le strade di Roma.

Questa nuova motrice, configurata in alluminio con sponda idraulica e prodotta da Renault in Normandia in base alle specifiche esigenze dell’azienda italiana, è equipaggiata con quattro pacchi batterie da 66 kW e consuma 0,85 kWh al chilometro, per un’autonomia di circa 300 chilometri. Il veicolo, consegnato a Fercam Roma presso la sua sede di Settecamini, entrerà in funzione nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire una consegna di pacchi e merci senza emissioni di polveri o altre sostanze inquinanti.

“Abbiamo deciso di puntare sull’elettrico per rispettare i vincoli imposti dall’Unione europea in materia di riduzione delle emissioni di Co2, che per noi significa diminuire le emissioni inquinanti di almeno il 15% entro il 2025 rispetto ai valori del 2019 – ha affermato Pierre Sirolli, amministratore delegato di Renault Trucks -. È un obiettivo che con l’attuale tecnologia dei motori a gasolio non è raggiungibile e quindi ci siamo orientati verso la motorizzazione elettrica, sviluppando una gamma completa di veicoli commerciali a batterie con svariati modelli che coprono tutte le esigenze delle aziende di logistica e trasporti”.

“Il D 16 E-Tech di Renault integrerà la nostra flotta di mezzi elettrici a ridotto impatto ambientale già in servizio a Roma per la distribuzione urbana. L’adozione di veicoli ecocompatibili è un elemento importante del progetto Emission Free Delivery, il cui obiettivo è implementare un servizio di distribuzione sostenibile dei centri storici delle nostre città”, ha aggiunto in occasione dell’evento di consegna del camion Renault Dino Menichetti, regional manager di Fercam e responsabile del progetto.