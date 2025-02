Un 2024 da record per Volvo su vendite (763.389 auto), ricavi e utile operativo

Volvo Cars ha fatto segnare nel 2024 un secondo anno record consecutivo con vendite al dettaglio, ricavi e l'utile operativo annui, più elevati dei suoi 98 anni di storia. I ricavi annuali, in particolare, hanno superato i 400 miliardi di corone svedesi (SEK) per la prima volta nella storia dell'azienda, grazie a un nuovo record di vendite di 763.389 auto. L'utile operativo di base annuale pari a 27 miliardi di corone svedesi, escluse le joint venture e le associate, è stato un altro record e in aumento del 6 percento rispetto al 2023. Il margine operativo di base è stato del 6,8 percento, in aumento rispetto al 6,4 percento del 2023. Il reddito operativo del gruppo nel quarto trimestre è stato influenzato da una svalutazione di 1,7 miliardi di corone svedesi relativa alle attività nella joint venture Novo, prima che l'azienda assumesse il pieno controllo finanziario di Novo da una prospettiva contabile. I margini lordi per il quarto trimestre sono stati del 17,1 percento, influenzati da un effetto una tantum derivante dalla vendita di auto in bilancio.

Ciò ha aumentato sia i ricavi che il costo delle vendite e ha ridotto il margine lordo del quarto trimestre. Volvo Cars ha anche registrato una diminuzione dell'inventario durante il quarto trimestre rispetto all'anno precedente, il che ha ulteriormente influenzato i margini lordi. I margini sono stati influenzati anche dal mix di modelli di auto e canali di vendita, come dalla pressione sui prezzi nel mercato, ma questo è stato parzialmente compensato da una struttura dei costi più efficiente per le vendite di auto nuove. «Il 2024 è stato un anno diviso in due metà - ha affermato Jim Rowan, Ceo di Volvo Cars - e per i primi sei mesi, abbiamo registrato una forte crescita del volume a due cifre. Come il resto del settore, abbiamo vissuto una seconda metà più impegnativa.

La domanda ha rallentato e questo ha avuto un impatto sia sul nostro ritmo di vendita sia sulla redditività. Tuttavia, possiamo guardare indietro al 2024 con un senso di riuscita in diverse aree e siamo ben posizionati per raggiungere le nostre ambizioni a lungo termine». L'azienda ha venduto 175.194 auto completamente elettriche nel 2024, con un aumento del 54 percento rispetto al 2023 e rappresentando il 23 percento del suo volume di vendite globali totali, che è stata la quota più alta tra tutti i produttori di auto premium tradizionali. Le vendite di modelli completamente elettrici e ibridi plug-in sono ammontate al 46 percento di tutte le auto Volvo vendute nel 2024.