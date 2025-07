A2A, a Monza installate le nuove colonnine City Plug studiate appositamente per l’ambito cittadino

Monza diventa sempre più facile e fruibile per i proprietari delle auto elettriche. Salgono a 140 le colonnine di ricarica presenti in città. Accanto alle 73 colonnine per l’alimentazione rapida già installate da Acinque, si aggiungono ora 10 nuove postazioni City Plug del partner industriale A2A, che portano in dote 140 nuovi punti di ricarica a disposizione dei proprietari delle auto elettriche. Le nuove infrastrutture sono pensate per integrarsi perfettamente nel tessuto urbano. Le City Plug sono colonnine compatte, dal design minimale disegnate da A2A insieme a Giugiaro Architettura, ideali per la ricarica lenta durante la notte o le soste prolungate. Ogni postazione è composta da 7 colonnine, con 14 punti di ricarica in ogni sito e 140 in totale; ogni presa ha una potenza di 7,4 kW. Dopo le prime installazioni a Brescia e a Milano, Monza è la terza città italiana a dotarsi delle colonnine City Plug, studiate appositamente per l’ambito cittadino. Finora sono oltre 1.100 i punti di ricarica di questa tipologia installati nelle tre città.

L’inaugurazione della prima postazione, in via Martiri delle Foibe, siè tenuta questa mattina alla presenza del sindaco Paolo Pilotto, dell’AD di A2A E-Mobility Fabio Pressi, della vicepresidente del Gruppo Acinque Annamaria Di Ruscio e del Ceo di Acinque Innovazione Corrado Bina. Le nuove City Plug si affiancheranno all’infrastruttura già esistente: 73 colonnine, ovvero 146 prese di ricarica della tipologia Quick e Fast. Le prime hanno due prese con potenza erogabile fino a 22 kW in AC e possibilità di ricarica anche per quadricicli mentre le seconde permettono di erogare una potenza fino a 50 kW in corrente continua e fino a 22 kW in corrente alternata. Questa integrazione di tecnologie rende il servizio nella città di Monza ancora più capillare e diversificato, in grado di soddisfare chi cerca una ricarica rapida e chi può dedicarvi tempi più lunghi.