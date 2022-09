A Bologna la flotta Enjoy diventa elettrica con 50 Xev Yoyo. Tutte le city car predisposte per il “battery swapping”

BOLOGNA - A Bologna la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, diventa anche elettrica con l’introduzione delle city car Xev Yoyo con ‘battery swapping’, ovvero la sostituzione di batterie scariche con batterie cariche che è possibile realizzare in pochi minuti. La novità è stata presentata alla presenza di Valentina Orioli, assessora alla Mobilità del Comune di Bologna, intervenuta insieme a Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolution di Eni. L’incontro si è svolto nell’ambito dell’edizione bolognese della Settimana europea della mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre. A Bologna, tramite l’app Enjoy, da oggi è possibile noleggiare, con l’apposita app, una delle 50 nuove Xev Yoyo che si uniscono alla flotta già disponibile in città, composta da 155 veicoli tra auto e cargo.

Grazie all’accordo tra Eni e Xev, casa automobilistica fondata a Torino nel 2018, i vantaggi della mobilità elettrica sulla vita urbana si uniscono quindi alla comodità del car sharing free floating, che consente di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all’interno dell’area di copertura Enjoy, senza punti predefiniti di prelievo o riconsegna. «Dopo 4 anni dal lancio del car sharing Enjoy oggi facciamo un salto epocale», ha detto Giuseppe Ricci. «Siamo felici che la presentazione si sia svolta nel contesto della Settimana europea della mobilità, il cui tema 2022 è ‘Better Connections’: creare connessioni migliori tra i cittadini e tra i diversi soggetti della mobilità urbana è anche l’intento del car sharing». Xev Yoyo è una city car completamente elettrica con velocità massima di 80 km/h e autonomia fino a 150 km. Per quanto riguarda il rifornimento, oltre che per la ricarica tradizionale con le colonnine in plug-in, le Xev Yoyo sono predisposte per il ‘battery swapping’, per il quale sono presenti 5 stazioni di servizio Eni a Bologna.