A luglio in Ue auto elettriche in calo del 10,8%, boom delle ibride: 25,7%. Benzina in discesa del 7%

I veicoli ibridi-elettrici hanno registrato una crescita a luglio, con un aumento delle immatricolazioni del 25,7% a 273.003 unita. Tutti e quattro i mercati piu importanti per questo segmento hanno registrato aumenti a due cifre: Francia (+47,4%), Spagna (+31,5%), Germania (+22,4%) e Italia (+17,4%). Questa crescita ha portato la quota di mercato ibrido-elettrica al 32%, rispetto al 25,5% del luglio 2023. Lo rileva l'Acea. Le auto elettriche a batteria hanno rappresentato il 12,1% del mercato automobilistico dell'Ue, in calo rispetto al 13,5% dell'anno precedente. I veicoli ibridi-elettrici hanno aumentato la loro quota di mercato, passando dal 25,5% al 32%. La quota combinata delle auto a benzina e diesel e scesa al 46%, dal 50%.

Nel luglio 2024, le immatricolazioni di auto elettriche a batteria (BEV) sono diminuite del 10,8% a 102.705 unita, con una quota di mercato totale che e scesa al 12,1% dal 13,5% dell'anno precedente. Nonostante la crescita in Belgio (+44,2%), Paesi Bassi (+8,9%) e Francia (+1%), non e stato possibile compensare il calo della Germania (-36,8%). Da gennaio a luglio, sono state immatricolate 815.399 nuove auto elettriche a batteria, che rappresentano il 12,5% del mercato. Le immatricolazioni di auto ibride plug-in hanno registrato un calo (-14,1%) il mese scorso, nonostante un aumento del 3,2% in Germania. A luglio, le auto ibride plug-in hanno rappresentato il 6,8% del mercato automobilistico totale, in calo rispetto al 7,9% dello scorso anno, con 57.679 unita vendute.

Nel luglio 2024, le vendite di auto a benzina sono calate del 7%. La modesta crescita in mercati chiave come l'Italia (+3,8%) e la Germania (+0,1%) non ha potuto contrastare i cali in Francia (-22,6%) e Spagna (-12,5%). Le auto a benzina rappresentano ora il 33,4% del mercato, in calo rispetto al 35,9% del luglio dello scorso anno. Il mercato delle auto diesel ha registrato un calo del 10,1%, con una quota di mercato del 12,6% nel luglio scorso. Mentre la Germania ha registrato un guadagno moderato dell'1,4%, sono stati osservati cali sostanziali in altri mercati importanti come l'Italia (-24,6%), la Francia (-23,9%) e la Spagna (-11,6%).