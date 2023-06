A maggio Tesla Model Y modello elettrico più venduto in Italia, segue la Fiat 500. Tra le Phev, svetta la Jeep Compass

A maggio, comunica Anfia, Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride occupano, rispettivamente, la prima, seconda e quarta posizione tra le autovetture mild/full hybrid (HEV). Tra le PHEV, Jeep Compass è il modello piu venduto, mentre Jeep Renegade e al quarto posto. Alfa Romeo Tonale, che era entrata nella Top 10 plug-in già nel mese di febbraio, a maggio si trova al settimo posto. Tra le elettriche, Fiat 500 risulta, nel mese, il secondo modello più venduto dopo Tesla Model Y, mentre Peugeot 208 occupa la nona posizione. Ancora in crescita il mercato di DR Automobiles, che raddoppia le immatricolazioni rispetto a maggio 2022 e che fa registrare un incremento a doppia cifra nel cumulato (+87,1%). Il Costruttore molisano ottiene l’1,5% di market share nel mese e l’1,4% nel cumulato. Crescono in Italia le immatricolazioni di auto elettriche a maggio (+38,2%), anche se ancora rappresentano una piccola quota del mercato (4,1%). È quanto rileva l’Anfia, dettagliando i dati auto.

In particolare, le immatricolazioni di autovetture a benzina aumentano a maggio del 23,9%, con quota di mercato al 28,7%, mentre le diesel crescono del 24,4% rispetto allo stesso mese del 2022, con una quota del 19,4%. Nei primi cinque mesi del 2023, le immatricolazioni di auto a benzina aumentano del 28,4% e quelle delle auto diesel del 21,5%, rispettivamente con quote di mercato del 28% e del 19,3%. Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano, nel solo mese di maggio, oltre la metà del mercato (51,8%), con volumi in crescita del 22,2% rispetto a quelli di maggio2022. Nel cumulato, crescono del 26,5% con una quota del 52,6%. Tra queste, le autovetture elettrificate rappresentano il 43,2% del mercato di maggio e il 43,6% delcumulato, in aumento del 23,1% nel mese e del 28,6% nel cumulato gennaio-maggio. Nel dettaglio, le ibride non ricaricabili (HEV) aumentano del 27,7% nel mese con unaquota del 34,7%; nel cumulato crescono del 31,0% con una quota del 35,4%.

Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili (BEV e PHEV) aumentano del 7,4% a maggio e rappresentano l’8,6% del mercato del mese (in calo di poco più di un punto percentuale rispetto allo stesso mese del 2022); nel periodo gennaio-maggio crescono del 19,1% ed hanno una quota dell’8,3%. Le auto elettriche (BEV) hanno una quota del 4,1% nel mese (+38,2%) e del 3,8% nei primi cinque mesi (+41,1%). Le ibride plug-in (PHEV), al contrario, calano dell’11,1% a maggio (4,4% di quota), ma mantengono una variazione positiva nel cumulato (+5,3% e 4,5% di quota). Infine, le autovetture a gas sono l’8,5% dell’immatricolato di maggio, quasi interamente rappresentato da autovetture Gpl (+31,9%). Un marginale 0,07% è da ascrivere alle autovetture a metano, che nel mese diminuiscono del 92,1%. Nel cumulato, il metano cala dell’85,3% e il Gpl cresce del 31,2%; insieme, da inizio anno le due alimentazioni costituiscono il 9% circa del mercato (di cui solo lo 0,1% è metano).