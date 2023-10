A Mirafiori la nuova Masetati Quattroporte e trasmissioni elettriche. Il piano per Torino illustrato da Stellantis ai sindacati

TORINO - A Mirafiori verrà prodotta la nuova Maserati completamente elettrica, erede della Quattroporte. Da febbraio del prossimo anno partirà la produzione delle trasmissioni elettriche nell’ambito della joint venture con Punch Powertrain. Lo ha reso noto Stellantis che ha illustrato ai sindacati il piano per il sito torinese. La linea della nuova vettura si affiancherà a quelle della Fiat 500 elettrica e degli altri modelli Maserati. «Il nuovo piano industriale di Stellantis per Torino acquista finalmente forma e assicura un futuro di lungo termine sia agli impianti produttivi sia ai centri ricerca» commentano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore automotive e Luigi Paone, segretario generale della Uilm di Torino. «Sono stati illustrati nei dettagli - spiegano Ficco e Paone - i progetti del Green Campus, che occuperà diecimila addetti nelle funzioni di ricerca e di staff, della unità di economia circolare e del nuovo cambio per auto ibride, che occuperanno rispettivamente 500 e 550 persone, nonché della fonderia Teksid di Carmagnola, che riceverà produzioni sufficienti a mantenere l’occupazione attuale anche per i prossimi anni».