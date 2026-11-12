A Pomigliano la cinese Leapmotor partner per le e-car di Stellantis. La produzione attesa per il 2028

E' la cinese Leapmotor il partner di Stellantis per la produzione delle e-car a Pomigliano, attesa dal 2028. Lo ha lasciato intendere l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che - all'assemblea dell'Anfia a Milano - ha parlato delle nuove partnership industriali con i gruppi cinesi, degli investimenti negli stabilimenti italiani e di una sfida sempre più impegnativa sul fronte dei costi. Al centro del suo intervento il futuro della produzione nazionale e il rapporto con la filiera dei fornitori, in una fase di profonde trasformazioni per l'automotive europeo. «Leapmotor potrà contribuire allo sviluppo delle attività produttive e industriali e vogliamo ampliare la collaborazione ad altre opportunità" ha spiegato Filosa che ha parlato di progetti per sviluppare soluzioni elettroniche negli impianti europei, compreso uno italiano. Il manager ha inoltre annunciato una partnership a breve con Dongfeng, mentre per Maserati le novità saranno comunicate il 10 dicembre con il piano del brand.

"È arrivato il momento di riportare il marchio al centro dell'attenzione che merita» ha sottolineato. Sulle prospettive del settore pesa l'aumento dei costi. «Nel 2027 e probabilmente anche nel 2028 dovremo affrontare insieme, noi e la filiera, un'importante inflazione delle materie prime e dei semiconduttori», ha avvertito Filosa. Per Stellantis l'impatto si misura in miliardi di euro e difficoltà analoghe riguarderanno i fornitori. «La sfida si vince lavorando sulla competitività e sulla competizione equa sul mercato».

Tra i principali ostacoli il ceo ha indicato il costo dell'energia, sottolineando il divario con gli altri Paesi europei. "È difficile operare con prezzi di 278 euro per megawattora, quattro volte superiori a quelli della Spagna». Il decreto Bollette ha rappresentato un passo avanti, ha riconosciuto, ma il costo energetico resta un problema da superare. Da qui la richiesta di un'azione coordinata tra imprese e istituzioni. Il ministro Adolfo Urso ha ribadito che Stellantis sta rispettando il Piano Italia.

«Il gruppo ha fatto e già annunciato più di quanto prevedeva il piano per piattaforme e modelli», ha affermato Urso che ha annunciato l'apertura degli sportelli per due strumenti di finanziamento per il settore automotive: dal 25 novembre saranno disponibili 700 milioni di euro per gli accordi per l'innovazione, mentre dal 30 novembre aprirà lo sportello online per i mini contratti di sviluppo, con una dotazione di 300 milioni. Il ministro ha parlato anche del passato e dei rapporti con l'ex amministratore delegato Carlos Tavares. «Non è stato facile, parlavamo lingue diverse». Filosa ha confermato l'impegno di Stellantis verso la componentistica nazionale: nel 2025 il gruppo ha acquistato 7 miliardi di euro di forniture da aziende italiane, rispettando l'accordo con il governo e il ministro Urso.

Per il 2026 prevede di mantenere un livello analogo, coinvolgendo maggiormente i fornitori nei nuovi programmi industriali. Infine, sul fronte europeo, Filosa ha chiesto un meccanismo di Made in Europe che premi chi progetta, sviluppa e produce nel continente, utilizzando componentistica europea. Ha inoltre giudicato positivamente l'accordo tra Unione europea e Cina sulle auto ibride, perché offre maggiore prevedibilità a costruttori e fornitori. Filosa ha anche ricordato i risultati commerciali del gruppo in Italia: la produzione è cresciuta del 15% fino a settembre e la quota di mercato di Stellantis si attesta al 30%.