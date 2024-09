A Torino l'hub dei commerciali Stellantis. Tavares: «Crediamo nell'Italia»

Sessanta miliardi, più 5 legati ai servizi connessi: un terzo dei ricavi di Stellantis proviene dai veicoli commerciali. Sei marchi (Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Ram e Vauxall) per il mercato globale raggruppati nel brand Pro One che ha inaugurato nel comprensorio del Mirafiori Automotive Park il suo nuovo polo operativo. L’hub riunisce tutte le funzioni che armonizzano la strategia e le linee guida della business unit per aumentare l’efficienza e la velocità del processo decisionale.

Ci lavorano un centinaio di specialisti responsabili di funzioni diverse: ingegneria, marketing, sviluppo prodotto, vendite, logistica, comunicazione, finanza, risorse umane, acquisti, veicoli ricreazionali, produzione e altre attività incentrate sul cliente. Il nuovo polo torinese fungerà da “centro direttivo” per tutti i dipendenti coinvolti nel business globale dei veicoli commerciali. Questi team si coordineranno con i centri di competenza e gli stabilimenti di produzione di tutto il mondo, sostenendo l'espansione di Stellantis Pro One, struttura guidata da Jean-Philippe Imparato che è anche capo di Alfa Romeo.

“Crediamo nell'Italia e nel futuro di Mirafiori – ha detto all'inaugurazione Carlos Tavares, Ceo di Stellantis – per questo è nato qui l'hub che riunisce il talento dei nostri team dislocati in tutte le regioni. L'obiettivo è diventare leader mondiali nel settore dei veicoli commerciali, un segmento molto redditizio". Nella prima metà del 2024, Pro One si è assicurata la prima posizione in tre regioni: Europa 30, Sud America e Medio Oriente & Africa.

Il manager ha ricordato che ultimamente Stellantis ha investito in Italia più di 2 miliardi di euro l’anno, concentrandosi su nuovi prodotti e siti produttivi, compreso lo stabilimento di Atessa che è centrale nella strategia del gruppo. “Continueremo a costruire un modello di business sostenibile in Italia – ha aggiunto Tavares – che però richiede il sostegno dei sindacati, dei fornitori e delle istituzioni. Un impegno comune per formare una forte squadra italiana”.

Pro One ha rinnovato l’intera gamma di furgoni, lanciando contemporaneamente 12 nuovi modelli in tutti i segmenti con elettrificazione di seconda generazione (veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile) e connettività completa per furgoni e pick-up. L’offensiva di prodotto è proseguita con il nuovo furgone Ram ProMaster EV Delivery in Nord America e con il Nuovo Fiat Titano, un pick-up da una tonnellata in Sud America. Il settore dei veicoli commerciali ha inoltre rafforzato l’offerta di veicoli a basso impatto, introducendo soluzioni innovative come l’idrogeno.

Il brand dei commerciali ha recentemente introdotto anche “CustomFit”, un programma di conversione e personalizzazione che garantisce i massimi standard di qualità, sicurezza e integrazione tra le caratteristiche tecnologiche del veicolo base e le modifiche specifiche richieste dal cliente. Queste trasformazioni in-house (realizzate con una rete di 400 partner) rafforzano la gamma di prodotti in continua crescita, dai furgoni con cassone ribaltabile a quelli con spazio di carico ottimizzato e ai veicoli ricreativi.