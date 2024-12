ACC​, sul mercato le prime batterie prodotte nella gigafactory francese della jv Stellantis, TotalEnergie e Mercedes

A quattro anni dalla sua creazione, ACC ha iniziato a commercializzare le sue batterie per autoveicoli - le prime prodotte in Francia - e nonostante le difficolta di avvio, l'azienda punta a diventare un «campione della sovranita europea» in un mercato dominato dalla Cina. Automotive Cells Company (ACC), joint venture tra Stellantis, TotalEnergie Saft e Mercedes, ha inaugurato in pompa magna nel maggio 2023 a Billy-Berclau (Pas-de-Calais), vicino a Lens, la prima delle quattro fabbriche di batterie francesi, tutte situate nella regione Hauts-de-France. Entro il 2024, dalla fabbrica dovrebbero uscire 2.000 pacchi batteria, una cifra che sembra ancora minima rispetto all'immensita del sito e ai quattro miliardi di euro raccolti dall'azienda quest'anno. Ma ACC conta su un rapido incremento, con l'obiettivo di 150.000 auto equivalenti nel 2025, 250.000 nel 2026 e da 2 a 2,5 milioni nel 2030, per una quota del 20% del mercato Ue. La regione la considera una «terza rivoluzione industriale», sulla scia dell'industria tessile e mineraria, con il potenziale di creare migliaia di posti di lavoro.

La posta in gioco e alta: l'Ue prevede di vietare la vendita di nuovi veicoli a combustione entro il 2035, il che comporta la rapida creazione di un settore industriale per recuperare il ritardo rispetto ai produttori asiatici. Dei tre blocchi di produzione pianificati da ACC, il primo e gia operativo e produce batterie da installare nei veicoli venduti nelle concessionarie Opel e Peugeot, spiega Matthieu Hubert, segretario generale di ACC, all'AFP. Basate sulla tecnologia NMC (nichel-manganese-cobalto), equipaggiano l'E-3008. Un secondo blocco dovrebbe entrare in servizio nel 2025. Di fronte a un impianto di motori a combustione Stellantis, la gigafactory Billy-Berclau impiega 800 persone. Nei corridoi, un ronzio continuo emana da una gigantesca galleria del vento che rinnova l'aria nelle officine 40 volte all'ora. Nei laboratori asettici, operatori mascherati in tuta bianca controllano la produzione altamente tecnica delle «strisce» di alluminio e rame che compongono le celle delle batterie, srotolate su presse rotanti. La polvere e l'umidita sono ridotte al minimo: «il foglio di alluminio ha uno spessore di 12 micron», cinque volte inferiore a quello di un rotolo domestico, spiega Cedric Souillart, direttore di produzione ed ex dirigente di acciaieria.

«La curva di apprendimento, cioe la nostra capacita di padroneggiare il processo di produzione, e piuttosto lunga», il che spiega i risultati che «possono ancora sembrare non all'altezza delle nostre aspettative», ammette Hubert. Come dice l'esperto, «abbiamo dovuto fare i conti con le macchine importate dalla Cina e installate da partner cinesi». Ma i progressi sono rapidi, assicura, stimando che il 98% delle batterie alla fine della linea di produzione sono attualmente commercializzabili. In Francia, ACC «e l'unica azienda ad avere una gigafactory operativa per le celle delle batterie», sottolinea Pierre Paturel, direttore della ricerca di Xerfi. Delle quattro previste in Francia, due sono principalmente francesi e due asiatiche. Ma la concorrenza e agguerrita, soprattutto sui prezzi, e i sussidi governativi per l'acquisto di veicoli sono stati ridotti. «L'idea e di diventare molto competitivi, perche la batteria rappresenta oggi il 40% del prezzo di un veicolo», sottolinea Matthieu Hubert. Un'altra sfida e rappresentata dalla rapida evoluzione delle tecnologie, quindi ACC ha annunciato a settembre di «mettere in pausa» la costruzione di altri stabilimenti, a Termoli in Italia e a Kaiserslautern in Germania.