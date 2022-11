Accelerano le auto elettriche: +25,8% le immatricolazioni di Bev in Europa nei primi 9 mesi

MILANO - Nel periodo gennaio-settembre le immatricolazioni in Europa di auto a benzina registrano una diminuzione del 16,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In calo costante anche le vendite delle autovetture diesel (-25,6%) mentre nel complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa crescono del 5%. Lo si legge dal Focus realizzato dall’Area Studi e Statistiche ANFIA. Nel cumulato dei tre trimestri del 2022 sono le BEV a registrare la crescita piu significativa (+25,8%), seguite dalle autovetture alimentate a GPL (+12,8%) e dalle ibride mild e full (+3,5%). Diminuiscono invece da inizio anno le PHEV (-11,3%) e le auto a metano (-57,7%).

Nel cumulato gennaio-settembre 2022, sono stati immatricolati prevalentemente modelli elettrificati, che registrano le seguenti quote di mercato: 20,4% per le ricaricabili (di cui il 12,1% sono pure elettriche e l’8,3% PHEV) e 23,7% per le ibride tradizionali. Nel complesso sono state immatricolate 3.649.066 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 44,1% del mercato. Le auto a gas naturale, NGV, scendono ad una quota ancora piu marginale (0,2%, -0,2 p.p. rispetto allo stesso periodo del 2021), le altre alimentazioni (GPL, Etanolo, etc.) salgono al 2,3%. Benzina e Diesel invece, rispettivamente con 3,2 milioni e 1,3 milioni di vetture registrate, perdono 3,3 e 3,2 punti percentuali ciascuna, rispetto allo stesso periodo del 2021, e scendono al 38,3% e 15,2% del mercato europeo.