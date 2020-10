Accordo tra Audi e Faw per produrre in Cina veicoli elettrici basati sulla piattaforma PPE

CHANGCHUN - La principale casa automobilistica cinese, First Automotive Works (FAW), e la casa automobilistica tedesca Audi ieri hanno firmato un memorandum d’intesa sulla creazione di una joint venture per la produzione di veicoli elettrici basata sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric). Il memorandum è stato firmato durante la China-Germany Automobile Conference, iniziata lunedì nella città di Changchun, nella Cina nord-orientale. Secondo il memorandum, Audi porterà in Cina la Premium Platform Electric sviluppata con Porsche, per far avanzare ulteriormente la trasformazione del suo mercato più grande. Sulla nuova piattaforma PPE dal 2024 in poi saranno prodotti per il mercato cinese diversi modelli Audi completamente elettrici. Qiu Xiandong, direttore generale di FAW Group Co., Ltd., ha affermato che l’intesa invia un forte messaggio sull’ulteriore apertura dell’industria automobilistica cinese e il rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore dei veicoli a nuova energia. «Questa decisione sottolinea l’importanza strategica del mercato cinese. Stiamo quindi attivamente proseguendo con innovazioni a livello locale», ha dichiarato Markus Duesmann, presidente del consiglio di amministrazione di Audi AG. Da gennaio a settembre, Audi ha consegnato 512.081 veicoli ai clienti in Cina, il 4,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.