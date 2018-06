Accordo Audi-Hyundai per fuel cell auto a idrogeno. L’intesa coinvolgerà anche Kia e brand gruppo VW

ROMA - Accordo tra Audi e Hyundai nel settore delle celle a combustibile alimentate a idrogeno. L’intesa firmata dalle due Case automobilistiche prevede lo scambio reciproco di brevetti collegati ai veicoli elettrici in cui l’energia viene fornita dalle fuel cell, ma - come spiega il sito specializzato Autoactu - a beneficiare di questa condivisione saranno tutti i partner dei due gruppi, cioè Kia sul fronte sudcoreano e i vari brand di Volkswagen AG su quello tedesco. Nella prima fase della collaborazione sarà appunto Audi - che all’interno del Gruppo di Wolfsburg ha la responsabilità per lo sviluppo dei veicoli a idrogeno - ad accedere ai gruppi principali, alla componentistica e alle altre esperienze acquisite da Hyundai nella realizzazione di ix35 Fuel Cell e Nexo.

Ma a medio termine l’aumento della produzione da parte di Mobis (azienda del Gruppo Hyundai) dei moduli alimentati a idrogeno potrebbe portare ad un radicale calo dei costi industriali, oggi ancora penalizzanti per questo tipo di veicoli “green” al 100% e dare così vantaggi a tutte le parti coinvolte. «Per garantire lo sviluppo nel tempo di questa tecnologia - ha commentato Peter Mertens, responsabile R&D di Audi AG - la cooperazione è il miglior modo di ottimizzare le strutture e i costi».