Accordo Byd-itTaxi: l'app dei taxi entra nell'infotainment di bordo di alcuni modelli del costruttore cinese

Byd annuncia la partnership con itTaxi, la principale applicazione italiana per la prenotazione e il pagamento dei taxi, che conta piu di 12.000 taxi associati in oltre cento citta su tutto il territorio nazionale. Al centro dell'accordo c'e un'innovazione concreta: l'integrazione nativa dell'app itTaxi direttamente nel sistema infotainment di bordo di una selezione di modelli Byd, sviluppata in collaborazione con moveax, partner tecnologico del progetto. «Si tratta della prima integrazione tecnologica nativa di questo tipo su vettura - spiega Byd - pensata per offrire maggiore sicurezza, facilita di utilizzo e continuita d'esperienza, senza necessita di dispositivi esterni.

Grazie a questa integrazione, l'app itTaxi sara utilizzabile direttamente tramite i comandi di bordo, permettendo di gestire le principali funzionalita in modo piu immediato e sicuro, senza distogliere l'attenzione dalla guida e con le mani sempre sul volante. Un vantaggio tangibile non solo per il tassista, ma anche per il passeggero, in termini di qualita del servizio e comfort a bordo». La partnership prevede inoltre condizioni dedicate per i tassisti itTaxi, con vantaggi fino al 30% su una selezione di modelli Byd acquistabili tramite la rete ufficiale autorizzata Byd in Italia. I concessionari Byd aderenti all'iniziativa potranno inoltre applicare fino al 20% di vantaggi su tagliandi e servizi di manutenzione programmata, a supporto dell'utilizzo professionale del veicolo.

Nell'ambito della collaborazione sono inoltre previste attivita di co-marketing sul territorio. Tra queste, un primo Open Day presso la sede itTaxi di Roma, a cui seguiranno ulteriori iniziative a livello nazionale, tra cui test drive, momenti di formazione sui veicoli e presentazione del progetto, che verranno pianificate progressivamente. L'integrazione sara disponibile in questa fase su Byd Seal 6 e Touring (allestimenti Boost e Comfort), Byd Seal U DM-i (allestimenti Boost, Comfort, Design) e Byd Sealion 7 (allestimenti Comfort, Excellence) a partire dal 1 aprile e verra progressivamente estesa ad altri modelli. Questo accordo abbraccia tutta la nostra strategia, a partire dall'aspetto tecnologico che e il nostro elemento distintivo.

Quindi non solo l'aspetto commerciale, ma la tecnologia come fulcro del nostro modo di fare partnership» ha commentato Alessandro Grosso, Country Manager di Byd e Denza Italia. «A questo aggiungiamo il fatto che lo abbiamo fatto con la piu grande rete taxi d'Italia. Questa categoria e stata pioniera delle evoluzioni motoristiche nel percorso storico dell'automobile e lo vuole continuare ad essere anche oggi con Byd. Se i tassisti, che utilizzano l'auto come strumento di lavoro, hanno individuato Byd come il marchio piu evoluto e affidabile di questo momento storico, non potevamo chiedere di meglio come ambasciatori del brand. Un ringraziamento particolare al Presidente Bittarelli che e stato il primo a lavorare su questa partnership e alla nostra rete di concessionari che ha colto prontamente le potenzialita di questo accordo».