Accordo tra BYD e Shell per ricarica rapida in Europa a 100mila clienti di veicoli elettrici della casa cinese

BYD Europe, filiale del colosso cinese, e Shell EV Charging Solutions (Shell) hanno annunciato che forniranno ad almeno 100.000 clienti BYD di batterie e veicoli elettrici ibridi plug-in (EV) in Europa una ricarica rapida, conveniente e affidabile di veicoli elettrici da parte di Shell Recharge. I clienti riceveranno un esclusivo abbonamento platinum alla rete Shell Recharge che offre ricariche scontate presso i punti di ricarica CC veloci e ultraveloci di Shell. Shell Recharge offrira ai clienti BYD l’accesso a oltre 300.000 punti di ricarica in tutta Europa attraverso la crescente rete di punti di ricarica Shell presso le stazioni Shell, gli hub di mobilita, le destinazioni e le localita su strada e una delle reti di roaming piu grandi d’Europa. I clienti business che acquistano veicoli BYD per elettrificare le loro flotte possono anche accedere alla ricarica dei veicoli elettrici tramite la Shell Card. Shell Fleet Solutions offre ai clienti aziendali un’ampia gamma di prodotti e servizi per gestire le loro flotte in modo efficiente e sostenibile, inclusa la Shell Card ibrida, una soluzione di pagamento unica che copre la fatturazione per i carburanti tradizionali, la ricarica dei veicoli elettrici e i carburanti alternativi a basse emissioni di carbonio.

Istvan Kapitany, global executive vice president di Shell Mobility, ha dichiarato: «Siamo lieti di lavorare con BYD in molte aree chiave della mobilita elettrica attraverso una collaborazione globale che si estende dalla Cina all’India e in tutta Europa. Attraverso la nostra collaborazione europea, vogliamo aiutare i clienti BYD a guidare il maggior numero di miglia elettriche possibile con la nostra vasta rete di ricarica Shell». Michael Shu, general manager e managing director di BYD Europe and International Cooperation Division, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di collaborare con Shell per offrire ai clienti BYD l’adesione esclusiva alle principali soluzioni di ricarica pubblica. Attraverso questo accordo, i nostri clienti avranno accesso a un una vasta rete di caricabatterie in tutta Europa, che offre tariffe molto vantaggiose. BYD e impegnata per un futuro elettrico e la nostra partnership riduce ulteriormente i costi di gestione di un’auto elettrica».